Luna roja 2026: 5 rituales poderosos para cerrar ciclos y empezar una vida nueva

La luna roja 2026 es también conocida como el eclipse lunar total, un fenómeno que suele ocurrir cuando la Tierra bloquea la luz del Sol dándole un tono rojizo imperdible.

Este evento natural se podrá ver el próximo 3 de marzo de 2026 y, a pesar de ser uno de los fenómenos astronómicos más atractivos que el cielo nos puede regalar, también se considera como el momento ideal para ayudarnos a cerrar ciclos y sembrar nuevas intenciones.

Si la celebración de fin de año o la bienvenida al Año del Caballo de Fuego durante el Año Nuevo Chino no fueron suficientes para ayudarte a conectar con esa realidad que tanto deseas experimentar, no dejes pasar este día de eclipse y pon en práctica estos rituales poderosos para cerrar ciclos y empezar una vida nueva.

Ritual de la vela blanca para liberar bloqueos

Para este ritual tendrás que encender una vela blanca nueva en un espacio tranquilo donde nadie te moleste. Lo realizarás durante la noche del eclipse y, antes de comenzar o de encenderla, vas a respirar profundamente y mantener tu mente en blanco durante unos minutos; posteriormente, pensarás en aquello que sientes, qué es lo que te está limitando o separando de tus metas.

Cuando enciendas la vela, vas a observar la llama, visualizando cómo cada bloqueo que pensaste se está liberando y disolviendo con la luz. Mientras observas al fuego danzar, puedes repetir la siguiente afirmación: “Libero lo que ya no me sirve y abrazo la luz de lo que viene”.

Ritual con al vela blanca. Pexels

Ritual de los deseos

Para esta práctica tendrás que conseguir un papel y escribir sobre él las metas, hábitos que deseas atraer a ti durante este ciclo. Es importante que para la noche del eclipse esta lista ya esté terminada, pues vas a tener que leerla desde la calma y el amor, pues la intención de este ritual es ayudarte a conectar con tus deseos desde la mente y el espíritu, dejando atrás lo que te está impidiendo conseguir esas metas.

Recuerda que la energía del eclipse puede ayudarte a reforzar la claridad, así que también es importante que visualices lo que deseas dejar atrás.

Ritual de los deseos. Pexels

Meditación para soltar energías kármicas

Si lo que necesitas para esta noche de eclipse es paz mental, dedica de 15 a 20 minutos para poner en práctica un ritual de meditación profunda. Para hacerlo, necesitarás encender una vela, sentarte en una posición cómoda y cerrar los ojos mientras respiras lento y conectas contigo.

Es importante que al principio de esta práctica tu mente esté completamente en blanco y, posteriormente, imagines cómo una luz cálida entra desde la coronilla y recorre todo tu cuerpo, ayudándote a liberar tensiones y cargas acumuladas. Durante este ejercicio, suelta emociones que ya no vibran contigo y haz espacio para cosas nuevas.

Medita por 15 o 20 minutos. Pexels

Ritual de gratitud

La visualización y la escritura se condensan en esta práctica para crear un ritual muy poderoso. En una hoja de papel vas a hacer una lista con tres cosas del pasado que estás lista para superar; al lado de estas vas a colocar tres aspectos positivos que este ciclo te dejó como lección.

Una vez terminado el listado de las seis cosas, vas a sostener el papel en tu pecho y decir en voz alta: “Agradezco lo que fue y permito que este eclipse marque un nuevo comienzo”.

Ritual de gratitud Pexels

Baño de purificación

Antes de que ocurra el eclipse, si te es posible bajo una vista nocturna, vas a preparar una tina con agua tibia a la que añadirás sal marina y tu esencia favorita. Mientras sumerges tu cuerpo en el agua, vas a imaginar que esta absorberá todo aquello que ya no quieres conservar en tu vida. Pueden ser miedos, frustraciones o emociones que llevan tiempo estancadas.

La sal te ayudará a cerrar simbólicamente los ciclos que ya no quieres llevar contigo, al mismo tiempo que ayudas a tu cuerpo a disfrutar de un baño relajante.

Ritual de baño con sal. Pexels

La luna roja 2026 no solo estará iluminando el cielo este 3 de marzo en un evento astronómico imperdible, sino que también se convierte en el momento perfecto para conectar con tu energía poniendo en práctica estos rituales poderosos para cerrar ciclos y empezar una nueva vida.