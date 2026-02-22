Así fue la aparición de Kate Middleton en los BAFTA 2026 junto al príncipe William: FOTOS

La noche del 22 de febrero de 2026 fue mágica en el mundo del cine británico y la realeza brilló con luz propia. La princesa de Gales, Kate Middleton, y el príncipe William asistieron a la 79ª edición de los EE BAFTA Film Awards, celebrados en el emblemático Royal Festival Hall de Londres, reafirmando su compromiso con la industria cinematográfica y marcando una de las apariciones más comentadas del año.

Este evento, considerado uno de los más importantes del calendario británico del cine, reunió a las figuras más destacadas del séptimo arte internacional, desde actores y directores hasta creativos detrás de los éxitos de 2025. La ceremonia honra lo mejor del cine estrenado el año anterior y es vista como una antesala clave rumbo a los Oscars, por lo que la presencia de la realeza solo sumó emoción y relevancia a la velada.

Kate Middleton captó toda la atención desde su llegada a la alfombra roja. La princesa deslumbró con un vestido Gucci de tonos rosa y lila, una pieza que ya había lucido en eventos previos pero que fue reinterpretada con elegancia y un toque de sofisticación moderno. Su estilo, impecable y lleno de simbolismo real, reafirmó por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes en moda y cultura contemporánea.

Por su parte, el príncipe William también destacó en traje formal con una chaqueta de terciopelo burdeos que combinaba con el look de su esposa, enviando sin duda una declaración de estilo conjunta que encantó a los asistentes y a los fanáticos.

Este momento en los BAFTA 2026 marcó la primera aparición pública de la pareja en este evento desde 2023, después de un período complejo que incluyó la recuperación de Kate tras una batalla personal de salud. Su retorno a la alfombra roja fue celebrado por muchos, no solo como una presencia glamorosa, sino como un símbolo de fortaleza y continuidad.

Además, la asistencia de William fue significativa porque ejerce como presidente de BAFTA desde 2010, una posición que ha aprovechado para impulsar talentos emergentes y apoyar iniciativas como las becas de la academia para jóvenes creativos.

La noche también estuvo llena de estrellas internacionales, nominaciones competitivas y momentos inolvidables que recordaron por qué los EE BAFTA Film Awards 2026 siguen siendo una de las citas más esperadas del año cinematográfico.

