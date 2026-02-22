¿No quería ser comparada con Diana? Kate Middleton tenía miedo de asumir el título de princesa de Gales

Fue en 2022, tras la muerte de la reina Isabel II, que Kate Middleton asumió el papel de la princesa de Gales; sin embargo, un autor real ha revelado que tuvo sus dudas sobre asumir este nuevo cargo profundamente asociado con la princesa Diana.

En la nueva biografía William and Catherine, The Monarchy’s New Era: The Inside Story que se publicará el próximo 10 de marzo, el autor Russell Myers hace un recorrido sobre el camino que han seguido Kate y William en su preparación como futuros reyes.

¿Por qué Kate Middleton no quería ser princesa de Gales?

De acuerdo con Myers, el rey Carlos III habló con su hijo William y su nuera Kate sobre el nuevo papel que deberían asumir tras la muerte de la reina Isabel II, pues ahora deberían de llevar el título de príncipes de Gales; sin embargo, Kate se mostró reacia a aceptar el título.

Se dice que Kate no sólo tenía miedo de ser comparada con la madre de su esposo, también temía no cumplir con las expectativas de la mujer que llevó el título antes que ella, la princesa Diana.

“Los cortesanos decían que, aunque Kate tenía una comprensión completa de la historia asociada al papel, estaba decidida a encontrar su propio camino”, escribe Myers. “Pero también había expresado en privado a William y a Carlos sus reservas sobre asumir el título, consciente del excepcional sentimiento y conexión del público británico hacia la princesa Diana incluso 25 años después de su muerte”.

Después de varias conversaciones, Kate finalmente aceptó llevar el título de princesa de Gales, pero con la convicción de forjar su propio camino, honrando a la princesa Diana.

“Es muy consciente del ritmo al que quiere avanzar y de cómo imagina su futuro papel dentro de la institución. Cuando finalmente la convencieron para asumir el título, aunque inevitablemente habría comparaciones con Diana, sintió que podría gestionarlo a su manera, respetando al mismo tiempo la forma única en que Diana moldeó su rol dentro de la familia real”.

¿Qué piensa Kate Middleton de la princesa Diana?

La princesa Kate suele honrar a la princesa Diana a través de la moda, incluido el anillo de compromiso que heredó de la madre del príncipe William, que le queda perfecto.

“El mismo anillo”, dijo Kate durante una caminata por Gales en 2023. “Y exactamente igual, del mismo tamaño”.

La princesa de Gales añadió que se sentía “honrada” de llevar las joyas y dijo que la princesa Diana habría sido una abuela “brillante” para ella y los tres hijos de William, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. “La echamos de menos cada día”, dijo la princesa de Gales.

