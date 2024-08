La preocupante razón por la que el padre de Kate Middleton no la ha acompañado durante su recuperación

Añadiendo nueva información al debate sobre el cáncer que actualmente aqueja a Kate Middleton, el autor real Robert Jobson sacó a la luz en su nuevo libro “Catherine, the Princess of Wales: The Biography” algunos de los secretos mejor guardados que rodean al proceso de recuperación de la esposa del príncipe William.

En el nuevo material biográfico, el cual salió a la venta el 1 de agosto en el Reino Unido y el 6 en Estados Unidos, el experto precisa cómo la princesa de Gales y su marido han podido contar en estos últimos meses con el apoyo de varias personas cercanas a ellos, como la niñera María Teresa Turrión; y Carole y Pippa Middleton, madre y hermana menor de Kate.

La princesa de Gales anunció por medio de un video que padece cáncer el mes de marzo pasado Kensington Royal

Sin embargo, más allá de esa información por demás conocida, Jobson revela que contrario al resto de los familiares de la princesa, su padre, Michael Middleton, no ha podido acompañar a su hija en estos momentos tan complicados para su salud. Esto debido a que él también sufrió recientemente una merma en su bienestar, un tema del cual, hasta el momento, no han hablado los medios.

¿Qué se sabe sobre la salud de James Middleton, papá de la princesa de Gales?

“Apoyado por su fiel niñera, María, y el personal médico, el príncipe William también confió en el apoyo de Catherine, Michael y los padres de Carole. Sin embargo, Michael también tuvo sus problemas de salud, y tuvo que recuperarse después de someterse a cirugía, así que Pippa y James se pusieron a disposición para atender a la hermana. William todavía no escapó de que cuidar de sus deberes reales, especialmente con su padre postrado en cama”, afirma Robert Jobson en un extracto de su nuevo material biográfico.

De esta manera, se revelaría el motivo por el cual Kate Middleton ha prescindido del apoyo de su padre durante su convalecencia.

James Middleton habría tenido problemas de salud, según un experto real Getty Images

Por el momento, no se conoce más información acerca de cuáles fueron las razones por las que Michael Middleton pasó por el quirófano. Sin embargo, sí se sabe que actualmente ya se encuentra totalmente recuperado, por lo que pronto podríamos ver alguna muestra de su apoyo para Catherine, quien también ya ha mejorado notablemente.

Carole Middleton y Michael Middleton se dejaron ver en la última edición de Wimbledon Karwai Tang/WireImage

Testigos que comprobarían que el suegro del príncipe WIlliam ya se encuentra mejor serían sus últimas fotografías publicadas por la prensa, las cuales fueron tomadas el mes de julio pasado, durante el popular torneo de tenis de Wimbledon, en el que también Kate hizo su más reciente aparición.