¿Quién es Danny Ramírez? Conoce al galán latino que robó el corazón de Jessica Alba

Tras 16 años de matrimonio, Jessica Alba y Cash Warren han oficializado su divorcio. No obstante, todo indica que el amor podría estar tocando nuevamente a la puerta de la actriz, quien fue vista este fin de semana disfrutando de las playas de Cancún en compañía de un apuesto hombre de origen latino.

Se trata del actor Danny Ramírez. Aunque la relación aún no ha sido confirmada, el portal TMZ reporta que ambos estuvieron prácticamente inseparables durante su estadía. ¿Quién es este nuevo galán que podría estar conquistando el corazón de la actriz de 44 años?

Danny Ramírez, ¿quién es el novio latino de Jessica Alba?

Danny Ramírez es un actor estadounidense de raíces mexicanas y colombianas que recientemente ha captado la atención no solo por su talento, sino también por la cercanía que ha mostrado con Jessica Alba tras su separación.

Nació el 17 de septiembre de 1992 en Chicago, Illinois, pero creció en Miami. Su madre es mexicana y su padre colombiano

Antes de comenzar una carrera en la actuación, Ramírez soñaba con ser atleta, jugando fútbol americano y soccer hasta que una lesión lo alejó del deporte. Estudió actuación en la prestigiosa Tisch School of the Arts, en la Universidad de Nueva York.

Debutó en televisión con pequeños papeles en series como The Affair, Blindspot y Orange Is the New Black; sin embargo, comenzó a ganar fama hasta que participó en importantes producciones de cine.

Obtuvo un papel destacado en Top Gun: Maverick (2022) como el Teniente Mickey “Fanboy” García. En el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), interpreta a Joaquin Torres, primer latino en encarnar a Falcon, apareciendo en The Falcon and the Winter Soldier (Disney+), Captain America: Brave New World (2025) y próximamente Avengers: Doomsday (2026). También forma parte del elenco de la segunda temporada de The Last of Us (HBO, 2025), como Manny Alvarez.

Danny Ramírez y Jessica Alba

Aunque no hay declaración pública ni confirmación firme, los medios señalan que la relación entre Jessica y Danny, es casual y reciente, pero muy pronto podría convertirse en uno de los romances favoritos de Hollywood.