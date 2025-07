¿Cuánto pagó Kate Middleton por el vestido que usó en la final Wimbledon?

La final masculina de Wimbledon 2025 no solo nos regaló un partido emocionante, también fue el escenario perfecto para que Kate Middleton hiciera una de sus apariciones más elegantes del año. Como presidenta del All England Lawn Tennis and Croquet Club, su presencia es habitual, pero esta vez acaparó todas las miradas con un vestido azul que no pasó desapercibido.

Diseñado por la británica Roksanda Ilincic, la pieza destacó por su sofisticación sutil, su silueta impecable y un volante asimétrico que sumaba un toque moderno a un look clásico. Pero lo que muchos se preguntan es: ¿cuánto cuesta vestirse como Kate?

¿Cuánto vale el vestido azul que Kate Middleton usó en Wimbledon?

Para quienes no lo saben, Roksanda Ilincic es una de las diseñadoras favoritas de la realeza británica. Su estética mezcla cortes arquitectónicos con una feminidad muy sutil, y ha vestido a figuras como Michelle Obama, Cate Blanchett y, por supuesto, la misma Kate en más de una ocasión.

Este vestido, en particular, tiene un costo aproximado de 40 mil pesos mexicanos (alrededor de 1,300 euros), una cifra que puede parecer elevada, pero que está dentro del rango habitual para piezas de autor. No es ostentoso, pero sí exclusivo, lo que encaja perfectamente con la personalidad de la princesa de Gales.

Wimbledon: un escaparate de elegancia royal

Wimbledon no es solo tenis, también es tradición, moda y realeza. Desde los tiempos de la princesa Diana, las apariciones en este torneo se han convertido en momentos icónicos donde las figuras reales muestran su estilo. Este año, a pesar de que Kate ha estado alejada de la vida pública por motivos de salud, su presencia en la final fue una sorpresa que emocionó al público y reafirmó su cercanía con el deporte británico.

Al llegar, fue recibida con aplausos, acompañada de sus hijos George y Charlotte. Su look no solo fue perfecto para la ocasión, también representó un regreso discreto pero poderoso, lleno de significado personal.

Sin duda, esta edición de Wimbledon fue una de las favoritas, no solo por la moda, el partido o todos los momentos que nos regaló. Sino, por lo unida que se veía la familia de Kate Middleton.