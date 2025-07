Este es el corte de pelo favorito de las mujeres con más estilo a los 50 (y no es el bob)

Durante mucho tiempo, el bob ha sido el corte estrella de las mujeres maduras: elegante, pulido y fácil de llevar. Pero hay otro estilo que está ganando terreno entre las mujeres de 50+ que no temen salirse de lo convencional y buscan un look más expresivo, moderno y con un toque relajado. ¿La sorpresa? No es el bob… es el shag moderno.

Este corte, que tuvo su auge en los años 70, vuelve con fuerza adaptado a las necesidades actuales: capas estratégicas, textura controlada y un aire desenfadado que aporta frescura sin sacrificar elegancia. Celebridades como Andie MacDowell, Diane Keaton o incluso Monica Bellucci han apostado por versiones de este estilo, demostrando que a los 50 no hay reglas, solo actitud.

Sofisticado, rejuvenecedor y lleno de movimiento: así se lleva el shag moderno a esta edad

Se trata de un corte a capas suaves, distribuidas desde la coronilla hasta las puntas, que crea movimiento natural en el cabello. Puede acompañarse con un flequillo largo tipo cortina o más desfilado, según el tipo de rostro.

A diferencia del shag original, que era más salvaje, el shag moderno está pensado para estilizar, enmarcar el rostro y dar volumen en los puntos justos, lo que lo hace ideal para cabellos con textura o ligeramente ondulados.

¿Por qué lo eligen tantas mujeres después de los 50?

Es fácil de peinar: no requiere plancha ni secado perfecto. El corte está diseñado para que el cabello caiga con forma y movimiento natural. Aporta juventud sin esfuerzo: las capas crean dinamismo, lo que suaviza facciones y da un aire más fresco al rostro. Disimula el adelgazamiento capilar: si tu melena ha perdido densidad con los años, el shag la hace ver con más cuerpo y volumen. Se adapta a canas y a tintes: tanto si llevas el pelo al natural como con color, este corte realza los reflejos y la textura, sin rigidez.

El shag moderno que domina esta temporada no es caótico ni rebelde. Es más sofisticado y pulido, con capas suaves que enmarcan el rostro sin perder estructura. Puede ser corto (a la altura del mentón), medio o incluso largo, dependiendo de tu estilo personal.

Jennifer Lopez es una de las celebridades que se ha atrevido a llevar un corte shaggy @jlo

Puedes acompañarlo con un flequillo largo tipo “curtain bangs” o con un flequillo desfilado que se integre al resto del cabello. Funciona especialmente bien en melenas onduladas o con volumen natural, pero también se puede lograr con productos texturizantes si tu cabello es lacio.

Si estás buscando un cambio de look que te rejuvenezca, te dé personalidad y no requiera mantenimiento extremo, el shag moderno es tu mejor aliado. Es el corte que están eligiendo cada vez más mujeres con estilo a los 50, no porque quieran parecer más jóvenes… sino porque saben exactamente quiénes son y cómo quieren verse.