5 cortes bob que disimulan papada y que rejuvenecen a los 50 o 60

Si esta temporada quieres cortarte el pelo, te tenemos buenas noticias porque descubrimos algunos looks de impacto que son ideales para lucir siempre perfecta. Lo mejor, es que estos cortes bob no solo rejuvenecen, sino que también son perfectos para disimula la papada sin parecer que estás escondiendo algo.

1. El bob afilado que corta como bisturí visual

Este corte tiene líneas rectas, precisas, que terminan justo a la altura de la mandíbula. ¿El truco? La precisión distrae, y la papada se pierde entre esa geometría limpia. Llévalo con raya al centro y puntas ligeramente pulidas hacia adentro. ¡Es el favorito de las mujeres con carácter fuerte que quieren un rostro definido sin bótox!

2. Bob texturizado con caos chic

Sí, hay cortes que parecen despeinados a propósito que funcionan muy bien. Este bob juega con capas desordenadas, mechones sueltos y volumen irregular. ¿Por qué disimula? Porque la atención se va a las puntas vivas o el volumen hipnotizante, no al cuello.

3. Bob largo con efecto carpa (sí, carpa)

No suena glamuroso, pero funciona porque cae más allá del mentón y rodea el cuello como una cortina suave crea sombra natural sobre la zona de la papada. No la tapa, no la marca, simplemente la envuelve con elegancia (lo que agradecemos profundamente).

4. Bob invertido con nuca al aire

Pura estrategia visual, es corto atrás y largo al frente, creando un triángulo invertido que alarga la silueta del rostro. ¿La papada? Sencillamente, se vuelve irrelevante frente a este juego de líneas, además lo amamos porque es fresco, atrevido y tiene un aire entre punk.

5. Bob con raya lateral y onda abierta

Este corte con raya lateral rompe la simetría de la cara, creando ángulos suaves y un efecto lifting visual. Si lo acompañas con ondas abiertas (de esas que no están marcadas ni rígidas), el rostro se ve más ligero, además de joven.

Así que ya lo sabes, un buen corte bob puede hacer que el espejo te devuelva una imagen más alineada con cómo te sientes por dentro y aunque la papada está ahí, con el corte adecuado, nadie la notará.