Charlize Theron recibe los 50 con corte bob y rubio platinado, el look más elegante para lucir las canas

Si quieres inspiración para tu próximo cambio de look, este corte de pelo puede ser tu respuesta.

August 07, 2025 • 
Karen Luna
Charlize Theron

Getty Images

A Charlize Theron le bastó una aparición pública para dejar claro que cumplir 50 no es sinónimo de apagarse, sino de brillar todavía más fuerte. La actriz, que siempre ha sido sinónimo de sofisticación, celebró su nuevo ciclo de vida con un cambio de look que está dando de qué hablar, hblamos de un corte bob impecable y un rubio platinado tan elegante que hace de las canas un accesorio de lujo.

Sí, leíste bien, ¡las canas y el lujo en la misma frase! Porque Charlize no solo se sumó a la tendencia del bob moderno, sino que además adoptó un tono de rubio que deja que sus canas se mezclen con naturalidad, sin pretender esconderlas.

El corte bob moderno y con mucha personalidad

Hay algo especial en el bob porque no importa cuántos años pasen, siempre vuelve, siempre se reinventa, y esta vez lo hace con fuerza de la mano de mujeres que, como Charlize, saben quiénes son y no tienen miedo de mostrarlo.

Este corte, justo a la altura de la mandíbula (o ligeramente debajo), es limpio, favorecedor y muy fácil de estilizar. Puedes llevarlo liso, con ondas suaves o hasta despeinado, siempre se verá bien. Además, afina los rasgos y da ese efecto de “cara descansada” que todas amamos.

2024 Baby2Baby Gala Presented by Paul Mitchell - Gala

Charlize Theron a los 50

Getty Images for Baby2Baby

¿Y el rubio platinado? El aliado perfecto para abrazar las canas

En cuanro al rubio platinado, es una apuesta segura que va perfecto para disimular los signos de la edad del pelo. Este tono claro y frío es ideal para integrar las canas sin luchar contra ellas, en lugar de cubrirlas una y otra vez.

Charlize Theron sinduda nos invita a recibir los 50 con clase y este corte bob con rubio platinado, puede ser la mejor opción. ¿Tú, lo usarías en las próximas semanas?

Karen Luna
Karen Luna
