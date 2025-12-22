¿Qué color de uñas será tendencia en 2026? 6 propuestas de manicure que toda mujer elegante necesita usar

Cada nuevo año trae la misma pregunta frente al esmaltero: ¿y ahora qué color me hago? Y no, no se trata de seguir modas porque sí, sino de elegir tonos que te hagan sentir arreglada, elegante y tú. Para 2026, las tendencias en uñas van justo por ahí: colores que acompañan, que no gritan y que elevan el look sin esfuerzo. Aquí te comparto seis propuestas de manicure que cualquier mujer elegante va a querer probar.

¿Qué color de uñas será tendencia en 2026? 6 propuestas que sí valen la pena

Las uñas del próximo año no buscan exagerar. Buscan verse limpias, luminosas y bien pensadas. Menos “mírame” y más “me veo bien”.

1. Blanco suave (no corrector)

No es blanco intenso, es ese tono lechoso que se ve pulido y delicado. Ilumina las manos y combina con absolutamente todo. Ideal si te gusta lo minimalista, pero con presencia.

2. Rojo clásico, pero bien elegido

El rojo vuelve, como siempre, pero en versiones elegantes. Ni muy oscuras ni demasiado brillosas. Es ese rojo que te hace sentir poderosa y arreglada sin pensarlo demasiado.

3. Rosa natural, casi imperceptible

Este tono es perfecto si quieres uñas que se vean cuidadas sin llamar demasiado la atención. Funciona increíble para el día a día y da ese efecto de manos bonitas sin esfuerzo.

4. Tonos nude que se funden con tu piel

Los nude siguen fuertes, pero ahora más personalizados. Beige, rosados o arena, dependiendo de tu tono de piel. Son ideales si buscas elegancia silenciosa.

5. Marrones suaves y verdes apagados

Los colores tierra llegan para quedarse. Marrón chocolate, verde oliva o taupe se ven modernos, distintos y muy sofisticados. Son perfectos si quieres algo diferente, pero elegante.

6. Acabados perlados o con brillo discreto

No glitter exagerado. Hablamos de brillo fino, casi satinado. Ese que solo se nota cuando la luz da justo. Perfecto para elevar cualquier manicure sencillo.

El verdadero secreto de unas uñas elegantes en 2026

Más allá del color, lo que hará que tus uñas se vean bien es el cuidado: forma bonita, cutículas limpias y un acabado pulido. Un color simple en uñas bien cuidadas siempre gana.

En 2026, las tendencias no llegaron para imponerse, especialmente cuando hablamos de las uñas, por eso sigue el color o estilo que más vaya con tu personalidad.

