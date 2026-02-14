Meghan Markle comparte tierna FOTO de San Valentín junto a su familia

El amor estuvo en el aire este 14 de febrero y sí, también en Montecito, Meghan Markle volvió a conquistar las redes en San Valentín al compartir una imagen súper tierna junto a su familia. La protagonista de la postal no fue solo ella, sino el momento en el que el príncipe Harry cargaba a la pequeña Lilibet mientras sostenía globos rojos.

Meghan Markle celebra San Valentín con una foto familiar llena de amor

Desde que se mudaron a California, Meghan Markle y Prince Harry han apostado por una vida más privada, especialmente cuando se trata de sus hijos. Por eso, cada imagen familiar que comparten se vuelve tendencia inmediata y esta vez no fue la excepción.

En la fotografía de San Valentín se ve a Harry sosteniendo en brazos a su hija, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, quien aparece con globos rojos, un clásico absoluto del 14 de febrero. La escena transmite calidez y complicidad: no hay poses forzadas, solo un papá orgulloso y una niña disfrutando el momento.

El significado detrás de la imagen de Harry y Lilibet

Más allá de lo adorable de la foto, el gesto tiene un mensaje claro, desde su salida oficial de la familia real británica en 2020, los duques de Sussex han construido una narrativa basada en la independencia, el bienestar emocional y el amor en casa.

El detalle de los globos rojos no es casual, pues en fechas como San Valentín, Meghan suele compartir mensajes relacionados con el amor en todas sus formas. Esta vez, la imagen habla por sí sola, con Harry cargando a Lilibet proyecta una paternidad cercana, algo que él mismo ha mencionado en distintas entrevistas como una de sus mayores alegrías.

Este tipo de publicaciones también muestran cómo han elegido comunicar su historia con menos formalidad, más autenticidad. Aunque siguen siendo figuras globales, cada vez que comparten un vistazo a su vida familiar, logran algo muy humano.

Sin duda, esta foto de San Valentín con Harry y Lilibet no solo enterneció a sus seguidores, sino que reforzó la imagen de una familia que apuesta por el cariño cotidiano.

