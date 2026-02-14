Suscríbete
Los 5 cortes boho más bonitos y elegantes que rejuvenecen y son tendencia esta primavera 2026

La primavera 2026 viene cargada de libertad, texturas naturales y ese espíritu desenfadado que solo los cortes de pelo boho pueden transmitir.

Febrero 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Inspirado en la década de los 70, el estilo bohemio se asoció con la libertad y la autoexpresión, reflejándose también en el pelo con capas suaves, flequillos largos, ondas sueltas y volumen natural, inspirado por íconos como Jane Birkin y Stevie Nicks.

Para la primavera 2026, el corte de pelo boho regresa con un aire relajado que inspira un look más natural y desenfadado, pero que sigue siendo elegante y sofisticado, además de tener un efecto antiedad inmediato.

Cortes de pelo boho que serán tendencia en la primavera 2026

Los cortes bohemios o estilo boho han evolucionado para ofrecer formas que rejuvenecen, son versátiles y se adaptan a distintos tipos de rostro y personalidad.

Lob con capas suaves y flequillo cortina

Se trata de un corte que se lleva a la altura del hombro, equilibrando estructura y movimiento, gracias a las capas suaves que enmarcan el rostro, por otra parte, el flequillo estilo cortina aporta un aire juvenil y bohemio que rejuvenece al instante.

Bob texturizado

Se trata de un clásico atemporal que se reinventa con una versión mucho más chic y moderna, agregando capas suaves y puntas ligeramente desfiladas para crear textura, volumen y movimiento de forma natural.

Aunque luce de maravilla en pelo lacio, también se convierte en una opción maravillosa para melenas onduladas o curly, pues dan mayor definición.

Melena XL con capas largas

Las melenas largas no desaparecen; esta primavera-verano se reinventan con capas largas y fluidas que aportan movimiento natural al pelo, al mismo tiempo que se adaptan para enmarcar, definir y estilizar el rostro con un aire fresco y elegante.

Si agregas un fleco recto o tipo cortina, le darás a tu look mayor frescura y definición, pues los flequillos iluminan la mirada y enmarcan el rostro para suavizar líneas de expresión.

Corte shag moderno

Este corte se reinventa esta temporada primaveral con capas largas y fluidas que aportan movimiento natural a la melena, al mismo tiempo que se adapta al tipo de rostro para enmarcar, definir y estilizar con un aire fresco y elegante.

Midi con flequillo suave y desfilado

El corte midi se consolida como el gran protagonista de 2026: se lleva justo por encima de los hombros, con ondas suaves y un flequillo ligero que se integra de forma natural hacia los lados, logrando un estilo boho fresco y favorecedor, ideal para quienes buscan un look juvenil sin esfuerzo.

Recuerda que los cortes boho celebran la naturalidad sin renunciar a la elegancia ni a la sofisticación, y además tienen el poder de rejuvenecer el look al instante.

