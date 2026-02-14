Uñas ojo de gato: 5 diseños elegantes e infalibles para llevar a la oficina

Las uñas ojo de gato se han convertido en uno de los efectos más recurrentes en los diseños de uñas actuales. ¿La razón? Surgieron como una tendencia que enamoró a todas y ya no la quisimos soltar, pues cuentan con un efecto óptico tan hipnotizante que no solo ayuda a lucir unas uñas brillantes, sino que también es capaz de estilizar las manos y adaptarse a cualquier estilo o diseño.

Si tú, como muchas aquí, eres una fanática de estas uñas y deseas apostar por ellas en tu próximo set, conoce estos diseños elegantes e infalibles para llevarlas a la oficina.

Uñas francesas

El francés es uno de los diseños de uñas favoritos por muchas gracias a su gran versatilidad, no solo al momento de combinarlo con cualquier outfit, sino también porque puede adaptarse a cualquier técnica de decoración.

En esta propuesta se lleva de una forma creativa y muy en tendencia, apostando por formar la tradicional medialuna del francés únicamente con el efecto magnético del ojo de gato. El resultado, por supuesto, es un diseño poco convencional y muy femenino.

Uñas holográficas

El efecto holográfico sigue reinando en los diseños de uñas y no existe mejor combinación que llevarlo con cat eye. Si lo tuyo es apostar por diseños de uñas creativos, pero que al mismo tiempo sean discretos, versátiles y no requieran de tanta decoración, esta idea se convertirá en tu favorita.

Sobre una base nude, aplicarás el efecto holográfico para colocar sobre él una capa ligera de cat eye en tono lila (o el color de tu preferencia). Una vez que activaste las partículas magnéticas, estás lista para curar en lámpara y lucir un diseño femenino.

Aura nails con cat eye

Las aura nails son el diseño de uñas más versátil que pueda existir, pues pueden adaptarse a diversos estilos y decoraciones. Si estás buscando algo elegante, refinado y con mucho brillo sin tener que recurrir al glitter, esta propuesta te va a encantar.

Sobre una base nude, aplica el efecto aura en color rojo; sobre él vas a colocar una capa de efecto ojo de gato en color plata. Sobre el trabajo terminado, no olvides pedir un toque de efecto cromo tornasol; le dará a tus uñas una apariencia muy refinada.

Uñas almendra con francés

Si eres amante del estilo de uñas clásico, apostar por un tradicional francés es lo que debes hacer. Sin embargo, para volver aún más especial a tu diseño, no dudes en incluir dentro de él una base en efecto ojo de gato color plata, pues le dará a tus manos ese plus para verse más elegantes, estilizadas y femeninas.

Uñas coreanas

Las uñas coreanas siguen siendo las reinas de muchos diseños de uñas, así que si estás buscando una propuesta en tendencia que se vea femenina, elegante y al mismo tiempo puede adaptarse incluso a las uñas cortas, prueba este diseño, el cual consiste en aplicar sobre una base cromada tornasol, un toque de cat eye en su versión plata.

Apuesta por las uñas ojo de gato y súmate a la tendencia del efecto más solicitado en el año con estos diseños de uñas elegantes e infalibles para llevar a la oficina.