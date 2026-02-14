Año Nuevo Chino 2026: 3 objetos que debes sacar de tu sala para no bloquear la fortuna este Año del Caballo de Fuego

El Año Nuevo Chino 2026 está por iniciar y es muy importante recibirlo en el más óptimo de los espacios para que así la energía del Año del Caballo de Fuego pueda bendecir nuestro entorno con abundancia y buena fortuna.

De acuerdo con el feng shui, nuestro hogar es el corazón en el que la prosperidad, las oportunidades y el bienestar se pueden gestar para que nos vaya bien a lo largo del año. Independientemente de que busques rituales que te ayuden a conectar con todo lo bueno que este ciclo tiene por ofrecer, es importante retirar ciertos objetos que a nivel energético puedan estar obstaculizando la fluidez de la abundancia.

Para que este sea un año muy próspero para ti, es que te recomendamos conocer los tres objetos que debes sacar de tu sala para no bloquear la fortuna este Año del Caballo de Fuego.

La sala, el corazón de nuestro hogar

Gracias a que este espacio es donde suelen realizarse las interacciones sociales que tenemos con amigos, familiares y seres queridos, es que representa uno de los principales núcleos energéticos dentro de toda nuestra casa. Por esta razón resulta vital revisar cuáles son los elementos que habitan en este espacio, principalmente cuando tenemos de frente el inicio de un nuevo ciclo.

Retira espejos deteriorados

Según la tradición del feng shui, los espejos pueden simbolizar multiplicación de energía; sin embargo, cuando estos están dañados, sucios o colocados en lugares incorrectos, pueden estar generando el efecto contrario.

Un espejo roto o envejecido puede asociarse con una energía fragmentada, por lo que será vital sacarlo de la sala en caso de que cuentes con él como elemento decorativo, pues podría traducirse en bloqueos emocionales o financieros de contar con él. La recomendación es retirarlos por completo; sin embargo, si quisieras mantenerlos, apuesta por ubicarlos en lugares donde ingrese mucha luz y haya un espacio amplio.

Despídete de los espejos decorativos. Pexels

Objetos acumulados que ya no usas

La acumulación es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos cuando sufrimos de bloqueos energéticos. Y sí, la sala es el lugar ideal para colocar elementos decorativos, pero también es un punto energético de tu casa. Por esta razón es vital que objetos como adornos que no cumplen ninguna función, recuerdos que no representen ningún valor emocional o muebles que ya no aportan un uso útil a tu espacio deben ser desechados.

Recuerda que estos objetos representan energía detenida y, si no los mueves de aquí, tampoco vas a permitir que nuevas oportunidades circulen en tu hogar.

Desecha objetos que ya no sirvan. Pexels

Decoraciones negativas

Recuerda que los objetos pueden contener una carga simbólica, por lo que fotografías que tengan relación con recuerdos dolorosos, piezas de arte melancólicas, elementos rotos, plantas muertas o deterioradas e incluso piezas decorativas en mal estado pueden estar influyendo en los bloqueos energéticos de tu entorno.

Según el feng shui, rodearnos de elementos que evoquen la vitalidad, la renovación y el equilibrio debería ser lo que ocupe un espacio principal en la sala. El punto no es eliminar la personalidad de tu hogar, sino que elijas con conciencia aquellos objetos que te transmitan sensaciones positivas.

Cambia recuerdos dolorosos por momento felices en tus decoraciones. Pexels

El próximo martes 17 de febrero comienza el Año Nuevo Chino 2026, y de nada servirá poner en práctica tantos rituales si no empiezas por limpiar tu espacio para permitir que la energía nueva fluya y cambie tu realidad para bien. Estos son los tres objetos que debes sacar de tu sala para no bloquear la fortuna este Año del Caballo de Fuego; te prometemos que al momento que hagas el cambio notarás una gran diferencia en la energía de tu hogar.