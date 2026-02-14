Máxima de Holanda deslumbra con la falda gris perfecta para un look working woman elegante

Cuando hablamos de estilo en la realeza, Máxima de Holanda ocupa el lugar como uno de los grandes referentes de ella. Esta vez la reina participó en el evento de apertura del Año Internacional del Voluntariado en Utrecht, para el cual apostó por un atuendo maximalista, fiel a su estilo, pero con piezas minimalistas, siendo su falda gris uno de los elementos que más protagonismo obtuvieron en el look.

La monarca ejecutó de forma exquisita un outfit “working woman” que ya nos inspiró para recrear en nuestra próxima reunión laboral.

El look “working woman” de Holanda

Aunque la temporada del calor aún no comienza del todo y al invierno le quedan unos días por delante, la reina ya está sacando sus características tonos vibrantes y accesorios inspirados en la primavera. Para este evento, Máxima combinó su falda gris con un top verde de apariencia estructurada con el que creó un contraste interesante entre lo sofisticado y lo colorido, algo que la monarca sabe equilibrar a la perfección.

Su sombrero no pudo evitar robarse las miradas de los asistentes, pues la dotó de un aire clásico y refinado sin igual, haciendo juego con el color y textura de la falda, así como de su calzado, unos stilettos color gris con textura de gamuza.

Fiel a su sello distintivo de apostar por broches maximalistas, en esta ocasión recurrió a su modelo de serpiente. Esta combinación (top oversize y broche) ya la había lucido el año anterior durante su participación en una feria educativa.

El básico infalible: la falda gris con corte recto

En el mundo de la moda ejecutiva, la falda gris, así como el traje sastre, se han convertido en básicos, versátiles y atemporales que deben habitar nuestro clóset para lograr atuendos elegantes.

Para esta ocasión, la reina apostó por una falda larga con silueta fluida y en corte recto que le permitió crear un contraste interesante entre el verde de su prenda superior y los accesorios con los que decidió complementar el atuendo. Gracias a la longitud de la prenda, que llegaba a la altura de las pantorrillas, el calzado de la reina formó parte del protagonismo que la hizo lucir impecable y refinada.

La reina inaugura el año del voluntariado

Máxima viajó a Utrecht con la finalidad de dar por comenzado el Año Internacional del Voluntariado, una iniciativa que celebra el compromiso ciudadano bajo el lema “El poder de hacer”.

Durante la jornada, la monarca escuchó con atención las experiencias de diversos voluntarios y conoció proyectos comunitarios relacionados con el trabajo social en Países Bajos. Máxima también visitó Purmerend, donde recorrió distintas iniciativas locales enfocadas en el fortalecimiento de la convivencia y el bienestar comunitario.

Entre los lugares que la reina visitó se encontraron una piscina que impulsa actividades inclusivas y comunitarias, Columbus Youth Center, un punto de encuentro para los jóvenes y un centro de bienestar, cuidado y actividades sociales.

Con su visita, Máxima de Holanda no solo destacó la importancia de la labor comunitaria y el voluntariado, sino que también la hizo posicionarse una vez más como una de las mayores referentes en el mundo de la moda gracias a su atuendo con falda gris con el que logró un look “working woman” elegante.