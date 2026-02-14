Rania de Jordania apuesta por el vestido primaveral más fresco para la temporada de calor

Si hay algo que caracteriza a Rania de Jordania, además de su labor en temas de educación, empoderamiento y derechos de las infancias, es su impecable estilo.

Durante su reciente visita en la apertura del Centro Cultural Zaha en Áqaba, la reina consorte no solo convivió con los pequeños, sino que también aprovechó el momento para darles una clase de estilo al apostar por el vestido primaveral más fresco para la temporada de calor, con el que no solo impuso moda, sino que nos inspiró a atrevernos a usar piezas en colores claros y en tendencia, como ella, que apostó por el tono baby blue para su sofisticado look.

El vestido ideal para la primavera

Aunque el invierno aún le quedan algunos días por transcurrir para llevarnos a disfrutar del calor de la primavera, el clima, al igual que la reina, ya se prepara para despedir el frío.

Durante una visita al Zaha Cultural Center en Áqaba, Rania apareció con un vestido color azul de silueta midi y estructura suelta que destacó por su bonito diseño vintage y romántico de mangas cortas bombachas, cuello redondo con olanes y botones de tela.

El modelo destacó por contar con un detalle a la altura de la cintura que simulaba un cinturón de resorte acompañado de uno más delgado en color blanco, con el que estilizó su figura y creó contraste, así como armonía en el color de su atuendo.

Las mangas de globo dominan la temporada de calor

Gracias a esta prenda es que podemos darnos una idea de qué es lo que será tendencia en cuestión de ropa fresca esta primavera 2026. Lejos de ser consideradas como un elemento infantil o exagerado, las mangas tipo globo regresan para sumarse a atuendos refinados y estratégicos con los cuales la estética romántica se hará presente sin poner en riesgo la madurez o sofisticación de alguna prenda.

Estas estarán acompañando principalmente blusas y vestidos, combinándose con decoraciones o detalles como puños fruncidos, lazos, moños o botones de tela, todo con el objetivo de lograr un atuendo femenino pero moderno.

Un look inspirador para el clima caluroso

Estos últimos días del mes de febrero ya han comenzado a mostrarnos el poder del calor que acompañará la estación de la primavera este año. Por esta razón, prendas como la de Rania llegan en el momento indicado para comenzar a surtir nuestro guardarropa o desempolvar aquello que tenemos guardado que pueda adaptarse a las tendencias.

Prendas que sí o sí debes tener listas para recibir el calor: son vestidos, blusas o prendas con siluetas fluidas, oversize o tejidos frescos. Por supuesto que los accesorios serán clave para lograr atuendos impecables durante la temporada de calor. Rania en esta ocasión apostó por unos stilettos blancos para complementar su look; sin embargo, puedes apostar por los zapatos de piso e incluso bailarinas que te permitan estar cómoda y evitar el ardor que el suelo emana en temporada calurosa.

No olvides considerar colores en tendencia como el cloud dancer, los tonos pastel o el azul bebé para sentirte fresca en todo momento.

Rania de Jordania no solo nos acaba de dar un vistazo de lo que será tendencia en primavera 2026, sino que también nos dio una clase de cómo llevar una prenda ligera como lo es un vestido primaveral de forma fresca, femenina, elegante y sofisticada para vernos increíbles esta temporada de calor.