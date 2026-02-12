Katie Holmes despide a James Van Der Beek con una emotiva carta: “Esto es mucho para procesar”

Tras una fuerte lucha contra el cáncer de colón, James Van Der Beek, actor que se hizo famoso al protagonizar la exitosa serie juvenil ‘Dawson’s Creek', falleció el 11 de febrero a los 48 años, dejando un legado inolvidable y una profunda tristeza en el corazón de quienes lo conocían.

Su amiga y compañera de reparto en la serie, Katie Holmes, sintió una profunda tristeza con su partida, y se ha despedido con una emotiva carta en la que recuerda a la persona maravillosa que era y los momentos únicos e inolvidables que vivieron en el set.

Te podría interesar: ¿De qué murió James Van Der Beek? Esto sabemos de su deceso a los 48 años

Katie Holmes se despide de James Van Der Beek con emotiva carta escrita a mano

Fue en su perfil de Instagram, donde Katie compartió una foto de la carta que le escribió a James, la actriz confesó que aún se encontraban procesando su partida; sin embargo, se siente agradecida por haber compartido parte de su viaje.

“Formé algunas palabras con un gran corazón. Esto es mucho para procesar. Estoy muy agradecida de haber compartido un pedazo del viaje de James. Él es amado. Kimberly te amamos y estaremos siempre aquí para ti y tus hermosos hijos”, se lee en el mensaje que acompaña la foto de la carta.

Katie Holmes se despide de James Van Der Beek con emotiva carta escrita a mano Getty Images

¿Qué dice la carta que Katie Holmes escribió para James Van Der Beek?

La emotiva carta que ha escrito la actriz para su amigo, dice:

“James. Gracias. Compartir espacio con tu imaginación es algo sagrado: respirar el mismo aire en la tierra del hacer creer y confiar en que el corazón del otro está a salvo en su expresión…

Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor — aventuras de una juventud única…

Valentía. Compasión. Generosidad. Fuerza.

Una apreciación por la vida y la acción tomada para vivirla con la integridad de que la vida es arte — creando un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos — el viaje de un héroe.

Lloro esta pérdida con un corazón que sostiene la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por la huella que dejó en él.

A Kimberly y a los niños, estamos aquí para ustedes siempre. Y siempre estaremos ahí para colmarlos de amor y compasión”.

La amistad de Katie Holmes y James Van Der Beek

Katie Holmes y James Van Der Beek compartieron pantalla en Dawson’s Creek entre 1998 y 2003, donde él interpretó a Dawson, un aspirante a cineasta, y ella a Joey Potter, su interés amoroso en la serie.

Tras darse a conocer la noticia, varias figuras del entretenimiento compartieron mensajes de despedida, entre ellas sus excompañeros Busy Philipps y Kerr Smith, además de actrices como Sarah Michelle Gellar, Jennifer Garner y Reese Witherspoon.

