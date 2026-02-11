Los 5 privilegios a los que Andrés Mountbatten-Windsor no piensa renunciar en el exilio

El pasado mes de octubre, el rey Carlos III despojó a su hermano Andrés Mountbatten-Windsor de sus títulos reales y privilegios por sus vínculos con Jeffrey Epstein, por lo que también perdió su residencia en Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones donde gozaba de lujos y comodidades.

Actualmente, el ex duque de York se aloja en Wood Farm, en Sandringham, mientras se acondiciona Marsh Farm por orden del rey Carlos III; sin embargo, no está dispuestos a perder del todo sus comodidades.

Te podría interesar: Andrés Mountbatten-Windsor bajo investigación: habría compartido datos confidenciales con Jeffrey Epstein

Los privilegios a los que Andrés Mountbatten-Windsor no piensa renunciar a pesar del exilio

Aunque hay rumores de que miembros del servicio se niegan a atender al ex príncipe Andrés en su nuevo hogar, también es un hecho que seguirá viviendo de lujos y comodidades.

Propiedad recién decorada y reformada

Marsh Farm está siendo renovada para su llegada, por lo que se instalará en una residencia completamente acondicionada, muy distinta al estado deteriorado en el que quedó Royal Lodge al abandonarla.

Acceso a Sandringham House

Aunque Royal Lodge contaba con una finca de 98 acres, en Sandringham, Andrés dispone de un entorno aún más amplio. Su nueva residencia se encuentra dentro de la extensa propiedad de 20.000 acres en Norfolk, un área de gran belleza natural con bosques y espacios abiertos, donde también se ubica el Royal Stud privado con caballos, a cuyos alrededores tendrá acceso.

Los privilegios a los que Andrés Mountbatten-Windsor no piensa renunciar a pesar del exilio Getty Images

Establos modernos y privados

Marsh Farm dispone de cuadras propias, por lo que Andrés probablemente se ha mudado con sus caballos, ya que la equitación es una de sus aficiones habituales, de hecho, recientemente fue fotografiado en Windsor montando junto a su nieta Sienna, de cuatro años, acompañada por la princesa Beatriz.

No perderá su seguridad y privacidad

La propiedad cuenta ahora con una valla perimetral de casi dos metros para garantizar la privacidad de Andrés y, a finales de 2025, se amplió la zona de exclusión aérea para incluir Marsh Farm y evitar el sobrevuelo de drones, y también se beneficia del dispositivo de seguridad del rey Carlos III.

Televisión por cable

En Marsh Farm también se instalaron servicios como Sky TV, pues se sabe que al ex príncipe le encanta pasar horas frente al televisor; sin embargo, no está claro si Andrés asumirá esos gastos con sus propios recursos o si contará con el apoyo financiero de su hermano, el rey Carlos III.

La única desventaja de la nueva residencia de Andrés, es el claro descenso respecto a la majestuosa Royal Lodge, y está ubicada en una zona con riesgo de inundación y ha requerido controles de plagas, lo que sugiere posibles problemas en la propiedad.

