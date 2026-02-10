Rania de Jordania eleva el denim a lujo absoluto con el look más sofisticado de la primavera 2026 que hace cintura de avispa

Este martes 10 de febrero, la reina Rania de Jordania inauguró el centro cultural en Áqaba, que tiene como objetivo empoderar a niños, jóvenes y mujeres para que desarrollen sus habilidades creativas, cognitivas y sociales.

Fiel a su estilo sofisticado y elegante, la reina hachemita se apunta a las tendencias denim de la primavera con éxito, luciendo un impecable conjunto de estilo romántico, que además estiliza la figura, creando una hermosa cintura de avispa.

Rania de Jordania pone en tendencia el look denim romántico

Para la importante ocasión, Rania ha apostado por un conjunto de blusa y falda vaquera en denim de la firma Zimmerman, creando un look cohesivo y elegante, elevando el tejido tradicional a una versión refinada y casi couture-like.

La blusa se caracteriza por sus mangas abullonadas estilo balloon sleeves en un suave tono azul claro, mientras que la falda ha tomado el mayor protagonismo, de un largo midi con cintura fruncida que estiliza y marca la cintura de avispa, aportando un delicado movimiento a la silueta.

La reina jordana ha querido enfatizar el efecto de cintura de abeja, añadiendo un cinturón fino confeccionado en piel de becerro en color blanco y con frunces de Bottega Veneta.

Los accesorios de lujo silencioso de Rania de Jordania

La reina Rania de Jordania ha querido darle un toque de lujo silencioso, completando el look con unos zapatos de tacón alto con detalle mesh de Jimmy Choo y unas gafas de sol de Oliver Peoples x Alex Israel, para elevar así el denim de lo causal a

Otro detalle que no ha pasado desapercibido, es el favoritismo por las prendas en color azul de la reina hachemita, que ya ha hecho como su sello personal al usar en diferentes compromisos reales prendas de este color, pues se trata de un tono que visualmente transmite serenidad, modernidad y continuidad institucional.

