Suscríbete
Realeza

Rania de Jordania eleva el denim a lujo absoluto con el look más sofisticado de la primavera 2026 que hace cintura de avispa

La reina Rania de Jordania marca tendencia con la falda vaquera de cintura nido de abeja, que realza la silueta con una elegancia inigualable.

Febrero 10, 2026 • 
Melisa Velázquez
El vestido midi verde azulado que luce Rania de Jordania en su postal navideña

Rania de Jordania pone en tendencia el look denim romántico

Getty Images

Este martes 10 de febrero, la reina Rania de Jordania inauguró el centro cultural en Áqaba, que tiene como objetivo empoderar a niños, jóvenes y mujeres para que desarrollen sus habilidades creativas, cognitivas y sociales.

Fiel a su estilo sofisticado y elegante, la reina hachemita se apunta a las tendencias denim de la primavera con éxito, luciendo un impecable conjunto de estilo romántico, que además estiliza la figura, creando una hermosa cintura de avispa.

Te podría interesar: Rania de Jordania sorprende con su look más urbano de pantalones deslavados anchos y camiseta básica

Leer también:
rania de jordania look
Realeza
Rania de Jordania desbordó elegancia con el sofisticado look que eligió para su reunión con el Papa Francisco
Febrero 04, 2025
 · 
Andrea Columba
letizia ortiz look
Realeza
Letizia Ortiz se anticipó a la primavera 2025 y lució el vestido ideal para las +50
Febrero 04, 2025
 · 
Andrea Columba

Rania de Jordania pone en tendencia el look denim romántico

Para la importante ocasión, Rania ha apostado por un conjunto de blusa y falda vaquera en denim de la firma Zimmerman, creando un look cohesivo y elegante, elevando el tejido tradicional a una versión refinada y casi couture-like.

La blusa se caracteriza por sus mangas abullonadas estilo balloon sleeves en un suave tono azul claro, mientras que la falda ha tomado el mayor protagonismo, de un largo midi con cintura fruncida que estiliza y marca la cintura de avispa, aportando un delicado movimiento a la silueta.

La reina jordana ha querido enfatizar el efecto de cintura de abeja, añadiendo un cinturón fino confeccionado en piel de becerro en color blanco y con frunces de Bottega Veneta.

Los accesorios de lujo silencioso de Rania de Jordania

La reina Rania de Jordania ha querido darle un toque de lujo silencioso, completando el look con unos zapatos de tacón alto con detalle mesh de Jimmy Choo y unas gafas de sol de Oliver Peoples x Alex Israel, para elevar así el denim de lo causal a

Otro detalle que no ha pasado desapercibido, es el favoritismo por las prendas en color azul de la reina hachemita, que ya ha hecho como su sello personal al usar en diferentes compromisos reales prendas de este color, pues se trata de un tono que visualmente transmite serenidad, modernidad y continuidad institucional.

Te podría interesar: Rania de Jordania lleva el look de camisa con pantalones a la cintura ideal para ir a la oficina esta primavera 2026

Rania de Jordania
Melisa Velázquez
Relacionado
Emma Roberts lleva el corte de pelo que todas queremos usar a los 35 o más .png
Belleza
Emma Roberts lleva el corte de pelo que todas queremos usar a los 35 o más
Febrero 10, 2026
 · 
Lily Carmona
Margot robbie vestido negro portada Vanidades diciembre 2024.png
Belleza
Looks San Valentín: 5 rubios balayage que son perfectos para verte carísima este 14 de febrero
Febrero 10, 2026
 · 
Karen Luna
uñas-en-tendencia-2024 2.jpeg
Belleza
¿Qué es mejor, gelish o rubber? 5 maneras de llevar este manicure sin maltratar tus uñas
Febrero 10, 2026
 · 
Karen Luna
Filtran mensajes comprometedores de Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein sobre matrimonio y su hija Beatriz
Realeza
Exigen que Sarah Ferguson declare en el caso Epstein tras revelarse que recibió más de 2 millones de libras
Febrero 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez