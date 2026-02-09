Suscríbete
Bad Bunny en Super Bowl 2026: Karol G y Pedro Pascal en “la casita”

Entre luces, música y millones de miradas, “la casita” fue el lugar en donde todos queríamos estar.

Karen Luna
Super Bowl LX Pregame

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Karol G y Pedro Pascal en “la casita”

El Super Bowl 2026 nos regaló muchos momentos memorables, pero uno de los que más conversación generó no tuvo que ver con el marcador, sino con el medio tiempo de Bad Bunny. Todo giró alrededor de “la casita”, una de las estructuras más simbólicas del artista y que formó parte central de su presentación.

Para los que seguimos de cerca su carrera, la referenciano es un simple elemento escenográfico, sino una imagen poderosa que el cantante ha usado en su gira y que conecta con sus raíces, su historia, además de su identidad.

“La casita”, el corazón del show de Bad Bunny

Durante el medio tiempo del Super Bowl 2026, “la casita” apareció como una de las estructuras principales del escenario. Desde ahí, Bad Bunny desarrolló parte de su presentación, convirtiéndola en un punto visual clave del show.

Karol G y Pedro Pascal, captados en “la casita”

Uno de los momentos que más dio de qué hablar fue cuando Karol G y Pedro Pascal fueron captados dentro de “la casita” bailando y disfrutando del momento. Las imágenes fuero un gesto claro del orgullo latino y apoyo a Bad Bunny.

Más allá del espectáculo, ver a Bad Bunny promoviendo un mensaje de paz y unificación es muy simbó para todos los latinos. El sentimiento de sentirnos representados es uno de los actos más valientes en medio del caos social.

Bad Bunny no solo llevó su música al escenario, también llevó su mundo. Sin dunda, nos encantó que Karol G y Pedro Pascal formaran parte de este evento en el que la unión es más importante que nunca. ¿A ti, qué parte del medio tiempo de Super Bowl te gustó más?

