Los 5 cortes midi ideales para un efecto juvenil y moderno después de los 60

El corte midi se ha consolidado como uno de los estilos más versátiles y favorecedores para mujeres mayores de 60 que desean una imagen moderna y juvenil sin sacrificar la elegancia y el largo del pelo.

Con su longitud que va desde la barbilla hasta los hombros, este corte se adapta a todo tipo de rostros, suaviza las facciones y aporta un movimiento natural que rejuvenece la imagen sin perder la elegancia.

Cortes midi que rejuvenecen después de los 60 y aportan un look moderno y juvenil

El corte midi es ideal para quienes desean un cambio de look sutil pero transformador, que además aporta estilo, elegancia y un toque juvenil después de los 60.

Midi con capas suaves

Las capas suaves del corte midi aportan ligereza y movimiento natural a la melena, realzando el rostro con frescura y juventud, sin perder la elegancia que define el estilo personal de cada mujer.

Bob largo

Se trata de una hermosa variante del midi que enmarca el rostro de forma natural, perfecta para quienes buscan un estilo sofisticado y contemporáneo, sin renunciar a un estilo de vida cómodo, que además es de bajo mantenimiento.

Midi asimétrico

Es una de las versiones más modernas y audaces del midi, con un lateral ligeramente más largo que el otro, que aporta un efecto rejuvenecedor sin perder elegancia, una opción ideal para quienes desean un look impactante y con personalidad.

Midi con flequillo cortina

Una manera moderna de llevar el corte midi es incorporando un flequillo tipo cortina, ya que suaviza las líneas de expresión y aporta frescura al rostro, logrando un efecto rejuvenecedor al instante con un toque contemporáneo.

Recto con textura

El midi texturizado aporta movimiento, volumen y ligereza al pelo, evitando que se vea rígido o plano, gracias a sus capas suaves y un acabado desfilado, que logra un efecto natural, dinámico y moderno, que irradia frescura y sofisticación.

Apostar por un corte midi bien adaptado al tipo de rostro y la textura del pelo, no solo moderniza la imagen, sino que potencia la seguridad y el estilo personal a cualquier edad.

