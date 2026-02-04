Los 3 cortes de pelo estilo francés que serán tendencia en primavera para rejuvenecer a los 50+

Si hay algo que define a las francesas, son sus cortes de pelo audaces que les aporta un look moderno, lleno de movimiento y un aire effortless que rejuvenece al instante, por eso es que lucen siempre juveniles sin importar su edad.

Si estás pensando en cambiar de look con la llegada de la primavera para sentir que renaces junto con las flores, apuesta por estos cortes de pelo estilo francés que te permitirán sentirte joven y radiante de nuevo después de los 50.

Sus capas y textura crean un movimiento natural que suaviza tus facciones con elegancia e iluminan la piel para que luzcas radiante sin esfuerzo y siempre llena de seguridad.

Cortes de pelo estilo francés que rejuvenecen sin esfuerzo después de los 50

Estos son los cortes de pelo de inspiración francesa que se imponen esta temporada y que prometen restar años con elegancia.

Bob francés

Se trata de un clásico que nunca pasa de moda por su acabado atemporal y al mismo tiempo versátil, que suele llevarse a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, según la forma del rostro y las facciones que se busquen resaltar.

Este 2026 se adapta con capas suaves y puntas desfiladas que aporta estructura al rostro, estilizando el cuello con elegancia y añadiendo volumen en zonas estratégicas para un efecto juvenil inmediato.

Pixie largo

Se trata de una versión mucho más relajada y versátil que el pixie tradicional, pues se caracteriza por llevar mayor volumen en la parte superior, acompañado generalmente de un flequillo largo capeado, lo que permite peinarlo de diferentes formas.

Este corte es ideal para las más atrevidas, que buscan un look moderno y sofisticado, que aporte luminosidad al rostro, mientras resalta los pómulos para verse más jóvenes sin perder la elegancia.

Melena midi con flequillo cortina

Si buscas un look más femenino y natural pero impactante, el corte midi con flequillo cortina es la mejor elección, pues además de que enmarca el rostro para suavizar las facciones y disimular las líneas de expresión, conseguirás un look con movimiento y un aire juvenil lleno de elegancia.

El corte midi es uno de los favoritos del 2026, porque no es tan corto ni tan largo, además de que aporta un look natural que se adapta a las tendencias de este año.

Estas tres propuestas confirman que el estilo francés no entiende de edad, solo de actitud y buen gusto.

