Mette-Marit: importante organización cancela colaboración con la princesa a consecuencia de su relación con Epstein

La princesa Mette-Marit de Noruega se encuentra en una polémica sumamente delicada y las consecuencias de ella ya están comenzando a hacerse presentes. Luego de que se hicieran públicos correos electrónicos que la princesa heredera intercambió con el criminal estadounidense Jeffrey Epstein, donde compartían una comunicación cercana, la organización Sex and Society anunció este lunes la ruptura de la colaboración que mantenían con la royal, excluyéndola del Premio Shameless, galardón que reconoce los esfuerzos en educación sexual, así como en la prevención de abusos.

Esta grave consecuencia se suma al panorama de la polémica que enfrenta la familia real, que también se encuentra bajo el ojo público tras la nueva detención y próximo juicio de Marius Borg, hijo mayor de la princesa Mette-Marit.

Mette-Marit y su relación con el caso Epstein

La revelación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto bajo la lupa a diversas figuras de alto perfil alrededor del mundo; entre ellas, la princesa Mette-Marit, quien mantuvo una relación, aparentemente, cercana al criminal mucho tiempo después de su condena en 2008.

Entre los archivos recientemente desvelados, la princesa mantuvo un intercambio de correos electrónicos personales entre 2011 y 2014, a pesar de que en un principio, como ha sucedido con varias figuras reales, se habían negado o indicado que habían terminado antes de su condena.

La organización Sex and Society rompe relación con Mette-Marit

A pesar de que la princesa emitió un comunicado en el que incluso se disculpó por haber mantenido una relación cercana con el criminal y señalando su “simpatía y solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por Epstein”, la fundación noruega Sex and Society ha tomado una fuerte decisión: romper la relación y colaboración que mantenían con la princesa Mette-Marit en torno al Premio Shameless.

La princesa heredera pierde su primera colaboración, tras ser relacionada con el criminal y empresario estadounidense. IG: @detnorskekongehus

Este reconocimiento anual reconoce a las personas y grupos que trabajan por la apertura, educación y derechos vinculados a la sexualidad y la prevención del abuso.De acuerdo con el comunicado emitido por la organización, la información revelada hasta el momento fue suficiente para que se tomara esta decisión:

“Para nosotros, lo más importante ha sido la consideración hacia nuestros pacientes, hacia todas las víctimas de abuso, hacia todos aquellos que luchan por prevenir el abuso sexual, incluyendo a varios de los ganadores del Premio Shameless. Es por ello que ahora queremos finalizar nuestra colaboración con Su Alteza Real la Princesa Heredera Mette-Marit”, explicaron en su comunicado.

Organismos que se suman a la causa y la reacción de los príncipes

Hasta el momento, la organización Sex and Society no ha sido la única en pronunciarse al respecto de la polémica. Horas antes de que emitieran su decisión, el director de comunicación de la Cruz Roja de Noruega, Andreas Bjørstad, también habría expresado su postura: “Este asunto es serio. Los niños y jóvenes deben tener la seguridad de que la sociedad tiene tolerancia cero ante el abuso sexual. Por lo tanto, es importante que Su Alteza Real la Princesa Heredera Mette-Marit haya expresado en persona su falta de criterio en su contacto con Epstein”, de acuerdo con “TV 2 Norge”.

Según informó el diario “Se og Hør”, la princesa y el príncipe Haakon permanecen en Skaugum, sin salir a emitir alguna otra declaración.

Mientras la atención del mundo se centra en los recientes correos electrónicos que Espetein mantuvo con diversas figuras reales, Mette-Marit ya enfrenta sus primeras consecuencias por vincularse con el criminal. Con esta colaboración perdida, la princesa y la Corona enfrentan una de las crisis más grandes de los últimos tiempos, todo bajo el contexto en el que su hijo mayor se encuentra en aras de un juicio por delitos graves.