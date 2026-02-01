La romántica declaración de amor del rey Felipe VI a la reina Letizia antes de su boda

Desde su llegada a la monarquía, la reina Letizia se ha convertido en el principal pilar de la institución, pues gran parte de la popularidad de la Familia Real, tanto en España como en el resto del mundo, se atribuye a su figura, algo que el rey Felipe VI reconoce con orgullo.

Aunque lucen como una de las parejas más estables, su relación ha pasado por dificultades, sobre todo porque Letizia no era aprobada por el rey Juan Carlos I, quien pensaba que llegaría a desestabilizar la corona, ocurriendo exactamente lo contrario.

Felipe VI y su lucha por casarse con la reina Letizia

La experta en realeza, Pilar Eyre, cuenta para la revista Lecturas, que Felipe estaba en una relación con Eva Sannum cuando conoció a Letizia, pero no sería el único inconveniente en su relación.

Cuando dejó a Eva para comenzar una relación con Letizia, el entonces príncipe Felipe se enfrentó a la negativa de su padre, el rey Juan Carlos I, quien se negaba a que una periodista formara parte de la realeza.

“Si no soy feliz tampoco podría ser un buen rey. Es Letizia o nada": dijo Felipe, según Eyre.

Fue entonces cuando Letizia se mudó al Palacio de La Zarzuela para comenzar con su preparación como futura miembro de la familia real.

Boda de la reina Letizia y el rey Felipe VI

La declaración de amor que el rey Felipe le hizo a la reina Letizia antes de casarse

Al llegar a la Casa Real en 2003, Letizia tomó conciencia de la compleja realidad familiar, especialmente de la vida extramatrimonial de su suegro, lo que la llevó a mantener una conversación seria con Felipe VI antes de la boda.

“Debes saber que no voy a aguantar ninguna infidelidad, yo no soy como tu madre”, le dijo Letizia a Felipe.

Felipe, profundamente enamorado, le respondió: “Yo nunca te voy a engañar, porque te quiero... y porque tampoco soy como mi padre”.

Letizia Ortiz y el entonces príncipe Felipe se casaron el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de la Almudena, en Madrid, y aunque han pasado por varias crisis a lo largo de su matrimonio, siguen unidos, y de acuerdo con la especialista en realeza, muy enamorados.

“Ambos permanecen fieles a sus votos ‘hasta que la muerte nos separe’. Ninguno de los dos, y pongo la mano en el fuego, ha cometido ninguna deslealtad”, afirma con contundencia Pilar Eyre.

