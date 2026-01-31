Iñaki Urdangarin rompe el silencio sobre su complicado paso por la monarquía: “Fue como aterrizar en otro planeta”

El próximo 12 de febrero, Iñaki Urdangarin, ex esposo de la infanta Cristina, lanzará su libro de memorias bajo el título: ‘Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes. Memorias de Iñaki Urdangarin’, donde relata sus inicios como deportista olímpico, su paso por la monarquía española, sus caídas y mucho más.

Sin embargo, los detalles que más expectación generan son los relacionados con la Familia Real española, una etapa que él mismo reconoce como una de las experiencias más complejas de su vida y que define como “aterrizar en otro planeta”.

El paso de Iñaki Urdangarin por la monarquía española gracias a su matrimonio con la infanta Cristina

Iñaki se casó con la infanta Cristina el 4 de octubre de 1997 en la Catedral de Santa María de Palma de Mallorca, en una boda mediática dentro y fuera de España. Cristina pasó a ser duquesa de Palma e Iñaki se integró plenamente en la familia real.

Aunque formaron una numerosa familia y en el exterior parecían ser unidos, con el tiempo salió a la luz la verdad, Iñaki nunca logró adaptarse del todo a la vida de la realeza y describe su experiencia como: “logré encajar, pero no pertenecer”, “me sentí abandonado cuando las cosas se pusieron feas” y “fue como aterrizar en otro planeta”.

Iñaki Urdangarin en la cárcel

El punto de inflexión en su matrimonio, ocurrió cuando Iñaki tuvo que ir a prisión en junio de 2018, acusado por malversación, donde cumplió una condena de 5 años y 10 meses, una etapa que describe de mucha soledad, dolor y miedo.

“No se me quería en ningún sitio”, llega a decir Urdangarin.

Tras cumplir su condena y estar de nuevo en libertad, se sentía como una persona completamente diferente, y se dio cuenta de que su círculo más cercano, también se había transformado, incluyendo a su esposa.

Iñaki se reencontró en Ginebra con la infanta Cristina y fue cuando se dio cuenta de que se habían convertido en “dos buenos amigos, unidos por el mayor y más hermoso proyecto de nuestras vidas, nuestros hijos”. En enero de 2024, firmaron el divorcio.

