Kate Middleton deslumbra con pendientes de esmeralda de más de 14 mil dólares en el Día de San Patricio.

Hay looks que simplemente se quedan grabados… y el de este Día de San Patricio definitivamente es uno de ellos. La princesa de Gales volvió a demostrar por qué es un ícono absoluto de elegancia, apostando por un estilismo impecable que elevó con un detalle muy especial: unos pendientes de esmeralda valuados en más de 11 mil libras (aproximadamente más de 14 mil dólares).

Un guiño elegante al Día de San Patricio

Cada aparición de Kate Middleton está pensada al milímetro, pero cuando se trata del Día de San Patricio, el color verde cobra protagonismo… y esta vez lo hizo a través de la joyería.

Los pendientes de esmeralda que lució no solo destacaron por su brillo y sofisticación, sino también por su elección simbólica. Esta piedra preciosa, asociada con Irlanda, es prácticamente un “must” en esta celebración, y Kate la llevó con una naturalidad que solo ella logra.

Lo interesante es que no se trató de una pieza cualquiera, hablamos de una joya de alto valor económico que supera los 14 mil dólares, confirmando que, aunque suele mezclar piezas accesibles con otras históricas o de lujo, sabe perfectamente cuándo apostar por el glamour más elevado.

Hay días en los que Kate Middleton simplemente confirma que nadie hace la elegancia como ella… y el Día de San Patricio fue uno de esos momentos. Getty Images

Más allá del precio: el poder de los detalles

Si algo define el estilo de Kate Middleton es su capacidad de equilibrar elegancia, tradición y tendencia. En este look, los pendientes fueron protagonistas absolutos, elevando todo el outfit sin necesidad de exagerar.

No es la primera vez que la princesa apuesta por joyas llamativas. De hecho, en otras apariciones recientes ha llevado piezas con historia o firmadas por casas reconocidas, muchas veces con significados emocionales o guiños a la familia real.

Algo que amo del estilo de Kate es que nunca se siente forzado. Puede llevar joyas de miles de dólares y aun así verse cercana, elegante y sin excesos. Estos pendientes de esmeralda son el ejemplo perfecto de cómo un solo elemento puede transformar por completo un look.

