Suscríbete
Realeza

Kate Middleton deslumbra con pendientes de esmeralda de más de 14 mil dólares en el Día de San Patricio

Hay días en los que Kate Middleton simplemente confirma que nadie hace la elegancia como ella… y el Día de San Patricio fue uno de esos momentos.

Marzo 17, 2026 • 
Karen Luna
The Princess Of Wales Attends The Irish Guards' St. Patrick's Day Parade

Kate Middleton deslumbra con pendientes de esmeralda de más de 14 mil dólares en el Día de San Patricio.

Getty Images

Hay looks que simplemente se quedan grabados… y el de este Día de San Patricio definitivamente es uno de ellos. La princesa de Gales volvió a demostrar por qué es un ícono absoluto de elegancia, apostando por un estilismo impecable que elevó con un detalle muy especial: unos pendientes de esmeralda valuados en más de 11 mil libras (aproximadamente más de 14 mil dólares).

También puedes leer:
Kate Middleton
Realeza
El tierno gesto que el pueblo británico tuvo con Kate Middleton en medio de su recuperación y que sorprendió a la prensa
Mayo 28, 2024
 · 
Shareni Pastrana
El príncipe harry y Meghan Markle junto al príncipe William y Kate Middleton
Realeza
Sale a la luz el motivo por el que el príncipe William y Kate Middleton se habrían distanciado de Harry y Meghan
Junio 03, 2024
 · 
Emma Duarte

Un guiño elegante al Día de San Patricio

Cada aparición de Kate Middleton está pensada al milímetro, pero cuando se trata del Día de San Patricio, el color verde cobra protagonismo… y esta vez lo hizo a través de la joyería.

Los pendientes de esmeralda que lució no solo destacaron por su brillo y sofisticación, sino también por su elección simbólica. Esta piedra preciosa, asociada con Irlanda, es prácticamente un “must” en esta celebración, y Kate la llevó con una naturalidad que solo ella logra.

Lo interesante es que no se trató de una pieza cualquiera, hablamos de una joya de alto valor económico que supera los 14 mil dólares, confirmando que, aunque suele mezclar piezas accesibles con otras históricas o de lujo, sabe perfectamente cuándo apostar por el glamour más elevado.

The Princess Of Wales Attends The Irish Guards' St. Patrick's Day Parade

Hay días en los que Kate Middleton simplemente confirma que nadie hace la elegancia como ella… y el Día de San Patricio fue uno de esos momentos.

Getty Images

Más allá del precio: el poder de los detalles

Si algo define el estilo de Kate Middleton es su capacidad de equilibrar elegancia, tradición y tendencia. En este look, los pendientes fueron protagonistas absolutos, elevando todo el outfit sin necesidad de exagerar.

No es la primera vez que la princesa apuesta por joyas llamativas. De hecho, en otras apariciones recientes ha llevado piezas con historia o firmadas por casas reconocidas, muchas veces con significados emocionales o guiños a la familia real.

También puedes leer:
Kate Middleton y Meghan Markle
Realeza
La insólita razón por la que Kate Middleton y Meghan Markle jamás usarán la tiara nupcial de Lady Di
Septiembre 07, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Kate Middleton video anuncia termino tratamiento quimioterapia
Realeza
Kate Middleton anuncia su recuperación con un emotivo mensaje en video: “mi objetivo es mantenerme libre de cáncer”
Septiembre 09, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Algo que amo del estilo de Kate es que nunca se siente forzado. Puede llevar joyas de miles de dólares y aun así verse cercana, elegante y sin excesos. Estos pendientes de esmeralda son el ejemplo perfecto de cómo un solo elemento puede transformar por completo un look.

kate middleton princesa de Gales Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Haakon de Noruega y Mette Marit
Realeza
Haakon y Mette-Marit demuestran su apoyo a Marius Borg Høiby con visitas en la cárcel
Marzo 17, 2026
 · 
Karen Luna
John Galliano at Christian Dior
Moda
¿Quién es John Galliano y cómo será su nueva colección con Zara?
Marzo 17, 2026
 · 
Karen Luna
princesa lilibet.jpg
Realeza
¡Así ha crecido la princesa Lilibet! Meghan Markle comparte tierno video con su hija
Marzo 17, 2026
 · 
Karen Luna
John F. Kennedy Jr. And Carolyn Bessette Kennedy
Entretenimiento
Si te gustó ‘Love Story’, tienes que ver estas 10 películas románticas de los 90
Marzo 16, 2026
 · 
Karen Luna