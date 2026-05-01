El verdadero motivo por el que el anillo de la princesa Diana desafió generaciones de tradición real

Hay piezas de joyería que hacen historia… y luego está el anillo de compromiso de la Princesa Diana. Más allá de su icónico zafiro azul, lo que realmente lo convirtió en leyenda fue la forma en la que llegó a sus manos: rompiendo por completo con siglos de tradición en la realeza británica.

Un anillo que no siguió las reglas

Cuando el entonces príncipe Carlos le propuso matrimonio en 1981, lo esperado (según el protocolo real) era que el anillo fuera una pieza hecha a medida, única y diseñada exclusivamente para la futura princesa. Diana hizo algo totalmente inesperado; eligió su anillo directamente de un catálogo del joyero Garrard, en lugar de encargar uno personalizado.

Este simple gesto fue, en realidad, revolucionario pues en la familia real, las joyas suelen ser únicas o heredadas, pensadas para mantener su exclusividad dentro del linaje. Al elegir un diseño disponible al público, Diana rompió esa idea de exclusividad casi sagrada.

El detalle que lo cambió todo

El anillo (un zafiro azul de 12 quilates rodeado de diamantes) no solo era hermoso, también era replicable y eso fue justo lo que generó polémica en su momento. Al estar en catálogo, cualquier persona con el presupuesto suficiente podía comprar uno similar, algo impensable para una pieza de la realeza.

El anillo de zafiro azul de compromiso de la princesa Diana. Tim Graham/Getty Images

De hecho, se dice que esta decisión sorprendió incluso dentro del círculo real, donde la tradición dicta que cada detalle debe ser cuidadosamente controlado y exclusivo.

Más que una elección, una declaración de estilo

Aunque en su momento pudo parecer una simple preferencia estética, con el tiempo se entendió como algo mucho más profundo: una muestra del carácter independiente de Diana. La princesa no solo eligió el anillo por su diseño (hay teorías que dicen que le recordaba al de su madre o que combinaba con sus ojos), sino que también marcó desde el inicio su forma de ser dentro de la monarquía: cercana, auténtica y poco convencional.

Ese fue solo el comienzo de una larga lista de decisiones con las que Diana redefiniría lo que significa ser parte de la realeza.

Hoy, ese mismo anillo sigue siendo uno de los más reconocidos del mundo y actualmente lo lleva Kate Middleton, lo que refuerza su valor simbólico. Lo curioso es que, aunque rompió las reglas en su momento, terminó convirtiéndose en una nueva tradición moderna.