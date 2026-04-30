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Moda

Katie Holmes nos anticipa que los jeans a la cadera son la nueva tendencia a los 47 y más

Si pensabas que los jeans a la cadera se habían quedado en los 2000, Katie Holmes viene a cambiarte la idea.

Abril 30, 2026 • 
Karen Luna
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Katie Holmes nos anticipa que los jeans a la cadera son la nueva tendencia a los 47 y más.

Getty Images

Si hay algo que define el estilo de Katie Holmes es su capacidad de hacer que lo simple se vea increíblemente cool y este 2026, la actriz vuelve a marcar pauta al apostar por jeans a la cadera, una silueta que regresa con fuerza, pero con una vibra mucho más relajada, cómoda y real.

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El regreso de los jeans a la cadera (pero mejor que en los 2000)

Sí, los jeans de tiro bajo están de vuelta, pero no como los recordabas. Ahora se llevan más sueltos, tipo baggy o boyfriend, alejándose de los cortes ajustados del pasado.

De hecho, Katie Holmes ya había sido vista usando este tipo de jeans llevados a la cadera, combinados con prendas básicas como suéteres o blusas amplias, creando ese efecto effortless que tanto define su estilo.

Además, en 2026 el denim está viviendo un cambio importante: las siluetas relajadas están reemplazando a los skinny jeans, apostando por comodidad y movimiento.

Por qué esta tendencia sí funciona a los 40+

Lo interesante de este regreso es que no está pensado solo para generaciones jóvenes. Al contrario, figuras como Katie Holmes están demostrando que los jeans a la cadera pueden adaptarse perfectamente a un estilo más maduro.

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Si pensabas que los jeans a la cadera se habían quedado en los 2000, Katie Holmes viene a cambiarte la idea.

Getty Images

La clave está en el corte: los modelos actuales no buscan marcar el cuerpo, sino crear una silueta más fluida. Esto hace que sean mucho más favorecedores y fáciles de llevar en el día a día. Además, los jeans siguen siendo una de las prendas más versátiles del clóset, capaces de adaptarse a distintos estilos y ocasiones sin perder vigencia.

Cómo llevar jeans a la cadera al estilo Katie Holmes

Si quieres sumarte a esta tendencia sin sentirte disfrazada de los 2000, aquí van las claves:

  • Elige jeans amplios o rectos, nunca demasiado ajustados
  • Llévalos ligeramente a la cadera, no ultra bajos
  • Combínalos con prendas básicas como camisas, tops o suéteres
  • Añade zapatos cómodos (bailarinas, tenis o tacones bajos)

El objetivo es lograr un look equilibrado, donde la comodidad y el estilo convivan.

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Katie Holmes no solo está siguiendo una moda, está mostrando cómo adaptarla a una etapa de vida distinta, su estilo refleja cómo vestir bien sin complicarse y sin reglas rígidas.

Katie Holmes Jeans
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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