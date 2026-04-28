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Moda

Chanel Crucero 2026/2027: el desfile en Biarritz que redefine el ADN de la maison

La colección Crucero 2026/2027 de Chanel llega desde Biarritz con un aire fresco, guiños al mar y el esperado debut de Matthieu Blazy. Estas son las claves y tendencias.

Abril 28, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Getty Images

Chanel Crucero 2026/2027: un regreso con historia y visión de futuro

La nueva colección Crucero 2026/2027 de Chanel no solo desfiló, se sintió como un manifiesto de renovación. Presentada en Biarritz, el mismo destino donde Gabrielle Chanel consolidó su legado en 1915, la maison apostó por una narrativa que conecta pasado y presente con una naturalidad impecable.

El resultado: una colección que respira libertad, elegancia relajada y una estética veraniega sofisticada.

El debut que todos esperaban

Uno de los momentos más relevantes del desfile fue la consolidación de Matthieu Blazy dentro del universo Chanel. Su visión aporta una energía distinta: menos rígida, más fluida, pero sin perder el sello clásico de la firma.

Las siluetas se sienten más ligeras, con movimiento, pensadas para una mujer contemporánea que no sacrifica comodidad por estilo.

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Getty Images

Inspiración marina: el hilo conductor

La colección encuentra su eje en el océano y la vida costera. No es una interpretación literal, sino una traducción elegante del universo marino:

  • Bordados que evocan corales y estrellas de mar
  • Aplicaciones con conchas reinterpretadas en clave lujo
  • Tejidos que recuerdan redes y transparencias acuáticas
  • Accesorios inesperados como gorros tipo nadadora elevados a pieza fashion

Todo bajo una paleta luminosa que oscila entre neutros, azules y tonos pastel.

Tendencias clave que dominarán la temporada

1. El nuevo vestido negro

El clásico “little black dress” se reinventa con cortes más suaves, transparencias y detalles brillantes que lo alejan de lo tradicional.

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Getty Images

2. Workwear en versión chic

Prendas utilitarias se transforman con colores inesperados —como rosa o marfil— y tejidos ligeros que elevan lo cotidiano.

3. Brillos de día

Las lentejuelas dejan de ser exclusivas de la noche y aparecen en vestidos fluidos pensados para el día.

4. Accesorios protagonistas

Desde bolsos con acabados impermeables hasta piezas statement con inspiración marina, los complementos toman el control del look.

5. Volúmenes y dramatismo sutil

Lazos XL, capas ligeras y siluetas amplias aportan un toque teatral sin perder sofisticación.

Un front row de alto impacto

Como es tradición, el desfile reunió a grandes figuras del espectáculo y la moda. Entre ellas destacaron Nicole Kidman, Tilda Swinton, Marion Cotillard y A$AP Rocky, quienes reforzaron el alcance global del evento.

Una nueva etapa para Chanel

Más allá de las prendas, esta colección deja claro que Chanel está entrando en una fase de evolución consciente. La firma mira hacia sus raíces, pero con una sensibilidad actual que conecta con nuevas generaciones.

El mensaje es claro: la elegancia sigue intacta, pero ahora se mueve con mayor libertad.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
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