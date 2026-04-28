Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

5 cortes de pelo que son perfectos para ocultar las canas a los 30, 40 y 50

Si estás empezando a notar canas y no sabes qué hacer con ellas, respira: no todo se trata de teñir. El corte de pelo correcto puede hacer magia y ayudarte a disimularlas de forma natural.

Abril 28, 2026 • 
Karen Luna
gigi hadid corte bob uñas mate anillos.jpeg

¿Buscas un cambio de look? Encuentra aquí las mejores opciones de cortes, con dosis de color incluidas.

Getty Images

Aceptar las canas es una decisión personal, pero si lo que buscas es disimularlas de forma natural y elegante, el corte de pelo puede convertirse en tu mejor aliado. ¡Sí, más que el color, la forma en la que llevas el pelo hace toda la diferencia!

En 2026, las tendencias lo tienen claro: movimiento, capas y ligereza son la clave para integrar las canas sin que dominen el look.

También puedes leer:
Elsa Pataky Presents Gioseppo Collection
Belleza
Cortes de pelo que rejuvenecen: descubre los mejores estilos para mujeres de 40 +
Abril 21, 2025
 · 
Karen Luna
Pelo rizado
Belleza
Este es el mejor corte de pelo para cabello rizado, según la inteligencia artificial
Abril 15, 2025
 · 
Leslie Santana

Por qué el corte correcto sí ayuda a ocultar las canas

No se trata de esconderlas por completo, sino de suavizarlas visualmente, los cortes actuales buscan crear dimensión, volumen y textura, lo que ayuda a difuminar el contraste entre tonos y lograr un acabado más natural.

5 cortes de pelo ideales para disimular las canas

1. Long bob con capas suaves

El famoso “lob” sigue siendo un básico, pero en 2026 se lleva con puntas desfiladas y movimiento. Este corte ayuda a que las canas se mezclen mejor con el resto del tono.

2. Corte en capas estratégicas

Las capas bien hechas no son solo tendencia, también son funcionales, crean volumen y textura, lo que permite que las canas se integren sin verse marcadas.

3. Clavicut (a la altura de la clavícula)

Ni corto ni largo, este corte es perfecto si quieres algo elegante y fácil de mantener. Su longitud permite jugar con ondas suaves que disimulan los contrastes de color.

4. Corte mariposa (butterfly cut)

Tiene capas largas y volumen en la parte superior, lo que aporta dimensión y ayuda a que las canas se vean más difuminadas y luminosas.

5. Bob clásico con acabado natural

En su versión actual, se lleva con textura ligera y sin líneas rígidas, lo que suaviza las facciones y hace que las canas se integren mejor.

Este año el objetivo es lograr un look natural, con volumen y adaptable a tu estilo, no algo perfecto o estructurado. Porque sí, las canas pueden ser parte del look… pero con el corte correcto, también pueden verse mucho más suaves, modernas y favorecedoras.

corte de cabello
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Kate Middleton y Meghan Markle
Realeza
Kate Middleton vs Meghan Markle: ¿quién llevó el vestido de novia más caro?
Abril 28, 2026
 · 
Karen Luna
Kaia Gerber, Cindy Crawford.jpg
Moda
La guía más chic para el Día de las Madres, conoce los favoritos de editoras
Abril 27, 2026
 · 
Karen Luna
2025 Baby2Baby Gala Presented By Paul Mitchell - Cocktails
Realeza
¿Amistad en crisis? Fans reaccionan a lo que hizo Serena Williams con Meghan Markle
Abril 27, 2026
 · 
Karen Luna
Mary de Dinamarca
Realeza
Mary de Dinamarca deslumbra con tacones de Dolce & Gabbana con encaje de más de 21 mil pesos
Abril 26, 2026
 · 
Karen Luna