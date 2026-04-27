Dior Maison brilla en el Salone del Mobile 2026 con Corolle, su nueva colección de lámparas

La Dior Maison vuelve a demostrar que el diseño también puede ser alta costura. En el Salone del Mobile 2026, la maison francesa presentó Corolle, una colección de lámparas que mezcla arte, herencia y una visión contemporánea que literalmente ilumina Milán.

Corolle: cuando la luz se convierte en alta costura

La nueva colección nace de la colaboración con Noé Duchaufour-Lawrance, con quien Dior trabaja desde 2019. El resultado: piezas que van más allá de la iluminación tradicional para convertirse en objetos de diseño con identidad propia.

Estas lámparas toman como inspiración el icónico “New Look” de Christian Dior, especialmente la silueta de la falda Corolle de 1947. Las curvas, los volúmenes y el movimiento del tejido se traducen en formas luminosas que parecen casi esculturas.

¿El concepto? Llevar la estética de la moda al diseño de interiores, fusionando el universo couture con el arte de vivir.

Materiales, artesanía y diseño que cuentan una historia

Uno de los puntos más interesantes de Corolle es su nivel de detalle. Las piezas están elaboradas con vidrio soplado siguiendo la tradición de Murano, lo que aporta textura, profundidad y un juego de luces único.

Además, algunas lámparas incorporan técnicas de cestería con bambú, creando estructuras ligeras que filtran la luz de forma cálida y orgánica.

Disponible en tonos emblemáticos de la casa (gris, rosa y blanco), cada diseño refleja ese equilibrio entre delicadeza y precisión que caracteriza a Dior.

Un escenario a la altura: Milán y el Palazzo Landriani

La colección se presentó en el histórico Palazzo Landriani, en pleno distrito de Brera, durante la Milan Design Week. El espacio fue transformado en una experiencia inmersiva inspirada en los jardines de la casa de infancia de Christian Dior, creando un diálogo entre naturaleza, memoria y diseño contemporáneo.

Dior Maison y el nuevo lenguaje del diseño

Con Corolle, Dior Maison reafirma su lugar en el mundo del diseño contemporáneo, demostrando que la luz también puede ser un material creativo.

La colección no solo rinde homenaje al pasado, sino que lo reinterpreta con una mirada actual, donde cada detalle (desde la forma hasta la proyección de la luz) está pensado para emocionar.