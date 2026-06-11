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Moda

Taylor Swift luce vestido de Bo Peep, novia de Woody, para la gala de Toy Story 5

Entre la nostalgia de Pixar y el glamour de Hollywood, Taylor Swift protagonizó uno de los momentos más comentados de la premiere de Toy Story 5.

Junio 11, 2026 • 
Karen Luna
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Taylor Swift luce vestido de Bo Peep, novia de Woody, para la gala de Toy Story 5

Getty Images

Si alguien sabe cómo convertir una alfombra roja en un momento viral, esa es Taylor Swift. La cantante sorprendió durante la premiere mundial de Toy Story 5 en Los Ángeles al aparecer con un vestido que muchos fans relacionaron de inmediato con Bo Peep, la icónica pastora y gran amor de Woody en la famosa saga animada de Pixar.

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La artista asistió al evento celebrado el 9 de junio de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde posó ante las cámaras con un romántico diseño de la colección Erdem Fall/Winter 2026 Ready-to-Wear, estilizado por Joseph Cassell.

El vestido de Taylor Swift que recordó a Bo Peep

Aunque el diseño no fue creado oficialmente como un homenaje al personaje de Pixar, las similitudes fueron suficientes para que las redes sociales comenzaran a hacer comparaciones.

El vestido destacaba por sus tonos pastel, detalles florales y una silueta femenina que evocaba el estilo romántico y campestre asociado a Bo Peep desde sus primeras apariciones en la franquicia. La combinación de colores suaves y la delicadeza de los acabados hicieron que muchos seguidores consideraran el look como un guiño perfecto al universo de Toy Story.

Taylor complementó el estilismo con un maquillaje luminoso y un peinado de ondas suaves que reforzó la estética etérea y elegante del conjunto.

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Entre la nostalgia de Pixar y el glamour de Hollywood, Taylor Swift protagonizó uno de los momentos más comentados de la premiere de Toy Story 5.

Cortesía

Erdem vuelve a conquistar Hollywood

La elección de Erdem FW26 RTW también llamó la atención de los expertos en moda. La firma británica se ha consolidado como una de las favoritas entre celebridades que buscan piezas sofisticadas, románticas y con inspiración vintage.

En esta colección, Erdem apostó por estampados delicados, tejidos fluidos y referencias a la feminidad clásica, elementos que encajaron perfectamente con la atmósfera nostálgica que rodeó la presentación de Toy Story 5.

No es la primera vez que Taylor Swift utiliza la moda para contar una historia visual. A lo largo de su carrera, la cantante ha convertido sus apariciones públicas en una extensión de su narrativa artística, utilizando colores, siluetas y referencias culturales que generan conversación entre sus seguidores.

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Entre vestidos de alta costura y el encanto de los personajes animados más queridos del cine, Taylor Swift consiguió unir ambos mundos en la alfombra roja de Toy Story 5.

Cortesía

Una de las estrellas más fotografiadas de la noche

La premiere de Toy Story 5 reunió a actores, productores y figuras destacadas del entretenimiento, pero Taylor Swift consiguió acaparar gran parte de la atención mediática gracias a su elección de vestuario.

Las imágenes captadas durante la gala rápidamente se difundieron en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el parecido entre el vestido y la estética de Bo Peep. Algunos incluso calificaron el look como uno de los más acertados de la temporada de premieres.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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