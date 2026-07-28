Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Madison Beer? Su joya podría valer hasta 1 millón de dólares

Madison Beer está viviendo una de las etapas más felices de su vida tras comprometerse con Justin Herbert, y su anillo ya está dando de qué hablar.

Julio 28, 2026 • 
Karen Luna
Captura de pantalla 2026-07-28 a la(s) 5.50.50 p.m..png

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Madison Beer? Su joya podría valer hasta 1 millón de dólares.

Instagram/ @madisonbeer

El compromiso de Madison Beer y el mariscal de campo de la NFL Justin Herbert sigue dando de qué hablar, y no solo por la romántica noticia. La atención también se ha centrado en el espectacular anillo de compromiso que recibió la cantante, una pieza de inspiración vintage que, según estimaciones de expertos en joyería citadas por diversos medios internacionales, podría alcanzar un valor de hasta 1 millón de dólares.

La joya ha despertado el interés de los amantes de la moda y la alta joyería por su elegante diseño y el impresionante diamante que la protagoniza. Aunque la pareja no ha revelado detalles oficiales sobre la pieza ni su precio, las estimaciones realizadas por especialistas ofrecen una idea de su exclusividad.

¿Cómo es el anillo de compromiso de Madison Beer?

El anillo de compromiso de Madison Beer destaca por un diamante de aproximadamente 10 quilates, montado en un diseño de inspiración vintage que recuerda a las joyas clásicas. Este estilo se caracteriza por detalles refinados, líneas atemporales y una estética elegante que ha vuelto a cobrar fuerza entre las celebridades.

Especialistas señalan que el valor de una joya de estas características puede variar considerablemente dependiendo de factores como la calidad del diamante, el color, la pureza, la talla y el tipo de montura. Bajo esas condiciones, el precio estimado podría situarse entre cientos de miles de dólares y hasta 1 millón de dólares.

¿Por qué podría costar tanto?

El principal responsable del elevado valor sería el diamante central de cerca de 10 quilates. En el mundo de la alta joyería, las piedras de este tamaño son poco comunes y su precio aumenta de manera significativa cuando reúnen características sobresalientes en brillo, claridad y corte.

Además, el diseño inspirado en piezas antiguas también influye en el atractivo del anillo. Este tipo de estilos ha conquistado a muchas celebridades por su apariencia sofisticada y por ofrecer un equilibrio entre el glamour clásico y las tendencias actuales.

Una joya que ya es tema de conversación

Aunque Madison Beer y Justin Herbert han preferido mantener en privado muchos detalles de su compromiso, el anillo ya se ha convertido en uno de los más comentados del momento. Su diseño elegante y la posible valoración millonaria lo colocan entre las piezas de alta joyería que más curiosidad han despertado en los últimos meses.

Sigue leyendo
zendaya comprometida con tom holland.jpg
Entretenimiento
Zendaya y Tom Holland estarían comprometidos y contraerán matrimonio muy pronto
Enero 06, 2025
 · 
Gabriela Santillán
selena gomez anuncia su compromiso matrimonial con benny blanco.jpg
Entretenimiento
¡Se van a casar! Selena Gomez y Benny Blanco están comprometidos
Diciembre 12, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Más allá de su precio, la joya refleja una tendencia que continúa ganando terreno: los anillos de compromiso de inspiración vintage, una elección que combina tradición, exclusividad y un estilo que nunca pasa de moda. Mientras la pareja disfruta de esta nueva etapa, su anillo ya ocupa un lugar destacado entre las joyas más llamativas vistas recientemente en el mundo de las celebridades.

anillo de compromiso
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Mejores fechas de octubre para cortarse el pelo según el calendario lunar
Horóscopos
La Luna llena en Acuario del 29 de julio de 2026 marcará un nuevo comienzo para estos signos
Julio 28, 2026
 · 
Karen Luna
Kate Middleton, vestida con un elegante conjunto rojo y sombrero a juego, posa junto al príncipe William, quien luce un traje azul marino con corbata roja, durante un compromiso oficial.
Realeza
Kate Middleton y el príncipe William revelan las fotos más íntimas de su verano: así han sido sus días especiales en familia
Julio 28, 2026
 · 
Isamar Escobar
el príncipe Andrés de Inglaterra
Realeza
¿Pueden quitarle su honor real al expríncipe Andrés? Esto es lo que establece la ley
Julio 28, 2026
 · 
Karen Luna
Mother of Pearl Nails
Belleza
Mother of Pearl Nails: 7 diseños con efecto nácar que iluminan las manos
Julio 28, 2026
 · 
Isamar Escobar