¡Se van a casar! Selena Gomez y Benny Blanco están comprometidos

La cantante,actriz y empresaria Selena Gomez ha sorprendido a sus fans al anunciar su compromiso matrimonial con el productor musical Benny Blanco. La noticia fue confirmada por la propia artista a través de una emotiva publicación en Instagram, donde compartió una serie de fotografías junto a su pareja.

“Para siempre comienza ahora”, fue el breve y significativo mensaje con el que la cantante y actriz hacía el anuncio oficial de su futura boda. Así, la pareja pone fin a las especulaciones sobre su futuro y demuestra la solidez de su relación.

Selena y Benny: historia de amor

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco trasciende los límites de una simple colaboración musical. Su historia comienza a mediados de la década de 2000, cuando ambos iniciaban sus carreras en la industria. Si bien se ha especulado sobre una posible presentación por parte de Justin Bieber, fue la música la que los unió de manera significativa.

El espectacular anillo de compromiso de Selena Gomez marcará tendencia @SelenaGomez

A lo largo de los años, Blanco se ha convertido en uno de los colaboradores más cercanos de Gomez, participando en algunos de sus mayores éxitos como “Same Old Love” y “Good for You”. Esta sólida amistad y alianza creativa ha sido fundamental en la trayectoria profesional de ambos artistas.

La historia de amor comenzó a escribirse a mediados de 2023. Fue durante la producción de su exitosa colaboración, “Single Soon”, que ambos descubrieron una conexión especial que rápidamente trascendió lo profesional. La cantante reveló posteriormente que había sido ella quien había dado el primer paso, invitando a salir al productor. A partir de ese momento, la pareja comenzó a compartir momentos juntos de manera más pública, asistiendo a eventos y compartiendo fotografías en sus redes sociales. Finalmente, a finales de año, confirmaron que estaban saliendo.

A través de sus redes sociales, Selena Gomez mostró su anillo de compromiso. Getty Images

Un año más tarde, ¡Selena y Benny se comprometen! A través de las imágenes publicadas por la propia cantante se aprecia que la propuesta de matrimonio ocurrió en una especie de picnic citadino, dentro del jardín de una casa. Gomez aparece sobre un mantel colocado sobre el pasto, junto a una canasta de mimbre y cajas de Taco Bell.

Sonriente, la cantante aparece apreciando con atención su mano. Desde ahora lo confirmamos, el anillo de compromiso de Selena Gomez marcará tendencia nupcial, se trata de una sortija estilo Pavé, decorada con un diamante corte Marquesa de más de 3 quilates.

Sobre su relación, Selena había comentado para la CBS Sunday Morning: “Estoy más que orgullosa de saber que hay alguien en el mundo que se preocupa profundamente por cada pequeño detalle de quién soy”, explicando, “Y tener a alguien que me apoye, me anime, me inspire y me motive. Me da alegría. Y más que nada, es mi mejor amigo. Soy muy, muy afortunada”.