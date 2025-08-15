El efecto Dakota Johnson, la tendencia de moda minimalista que está dominando el verano

En los últimos años, el maximalismo ha ido ganando terreno en el mundo de la moda, posicionándose como uno de los estilos favoritos de muchas celebridades. Es así que en este mundo de lo visualmente excesivo, Dakota Johnson llega como estandarte del minimalismo moderno.

A pesar de que este estilo lleva un tiempo acompañándola y convirtiéndose en su sello característico, este año ha sido inspiración para darle vida a una tendencia: el efecto Dakota Johnson.

¿Qué es el efecto Dakota Johnson?

Si hay algo que caracteriza a la actriz es su estilo refinado, discreto y sencillo. Dakota suele apostar por el lema “menos es más” a la hora de vestir y por ello es muy común ver en ella siluetas atemporales, tonos neutros y accesorios discretos, es decir, el minimalismo en su máxima expresión.

Algo que amamos sobre el estilo de Dakota es que está basado en la parte funcional de la moda, o sea, apuesta por prendas que son para vestirse en el día a día: algo que podría llevar a la oficina, que funciona en cualquier entorno, para todo clima, etcétera. Sin embargo, dentro de esa búsqueda de “comodidad” el lujo y la elegancia están presentes.

Las piezas favoritas de Dakota

Dentro de los básicos que hemos podido identificar de Dakota podemos encontrar prendas que nosotras mismas podríamos llegar a tener en nuestro clóset. En palabras de su estilista, Kate Young, la magia del efecto Dakota Johnson está en lograr un atuendo que “se vea cool, pero sin esfuerzo”. Así que, si buscas inspirarte en su estilo o recrearlo, será vital que tomes nota de las piezas recurrentes de su guardarropa.

Vestidos lenceros

Estos son una prenda que está viendo un nuevo renacer. Lo vimos en los 90 en figuras importantes como Lady Di y en la actualidad en Bella Hadid, sin embargo, para Dakota, esta prende lleva siendo parte de su clóset un largo tiempo. La fluidez de estos modelos son el aliado perfecto para demostrar sobriedad y elegancia y de ello nos dio cátedra Dakota durante el Festival de Cannes de este año.

Dakota Johnson en un vestido de punto y aire relajado. Getty Images

Camisas blancas

Este es otro básico en su guardarropa, las camisas son un elemento vital, pues nos permite combinarlas con cualquier cosa. Dakota nos ha enseñado más de una vez su exquisita de llevarlas con jeans, blazers o pantalones de vestir, siempre con el calzado indicado para la ocasión, pero siendo una de sus combinaciones favoritas cuando lleva mocasines.

Jeans

Dakota suele apostar por usar mucho los jeans en su versión recta, mom o wide, siempre de tiro alto, lo que ayuda a acentuar su cintura y definir su silueta, proyectando elegancia y sofisticación sin importar qué prenda superior elija para combinarlo.

Calzado ad hoc al look

Una buena elección de calzado siempre marcará la diferencia para resaltar un outfit. Aunque Dakota suele apostar por calzado cómodo como tenis de piso, botines y mocasines, también es la reina de las botas largas, los stilettos y los anklestrap, los cuales suele elegirlos en colores neutros, siendo el nude y el negro sus favoritos.

El efecto Dakota Johnson va más allá de una tendencia, es la invitación de apostar por una estética sofisticada que busque constantemente la elegancia y la autenticidad, pero sin dejar de lado la comodidad. Si tu eres fanática de este estilo, ya sabes con qué prendas llevarlo durante el verano.