Centros de mesa navideños: 6 ideas originales y elegantes para decorar tu mesa esta Navidad

La Navidad es la temporada donde las familias se reúnen a compartir momentos llenos de amor y paz, y la mesa del comedor se convierte en el escenario principal de estas celebraciones, que puede verse más acogedora y alegre con un bonito centro de mesa navideño.

Un centro de mesa navideño, puede transformar el ambiente, aportando calidez y estilo, además de atraer armonía y paz entre los presentes, mientras hace de tus cenas, un momento inolvidable.

Ideas de centros de mesa para Navidad

Si este año quieres salir de lo tradicional, aquí te compartimos 6 ideas originales y elegantes de centros de mesa navideños que harán que tus cenas luzcan espectaculares.

Minimalismo escandinavo

Se caracteriza por llevar una base de madera natural, que se decora con velas blancas, ramas de pino o eucalipto y algunas piñas, para conseguir una propuesta sobria y sofisticada que aporta armonía y luz. Es perfecto para quienes prefieren las decoraciones modernas y relajadas.

Inspiración natural

Las piñas, ramas secas y frutas deshidratadas como naranjas o manzanas dan un toque rústico y acogedor, que puedes colocarlas en una bandeja con velas de tu color favorito y un toque de canela para que el aroma acompañe la atmósfera navideña.

Luces LED al centro

Las luces cálidas son clave para crear un ambiente mágico, su versatilidad permite usarlas de diferentes maneras, puedes colocarlas dentro de frascos de cristal, botellas decorativas o alrededor de un arreglo de ramas y esferas. Este detalle iluminará la mesa y creará un efecto encantador.

Guirnalda decorada

Otra opción más creativa pero elegante, es colocar una guirnalda ramas al centro de la mesa, decorada con esferas, luces y otros elementos navideños que aportan calidez y modernidad a tu mesa.

Arreglo floral navideño

Combina flores de temporada como las nochebuenas, rosas o lirios blancos con ramas de pino, acebo o eucalipto. Un jarrón de cristal o cerámica elegante hará que el arreglo destaque y aporte frescura al conjunto.

Centro de mesa navideño con velas

Las velas aportan calidez y armonía en estas fiestas decembrinas, y en tu mesa, durante la cena lucirán acogedoras, creando una atmósfera de paz y tranquilidad, que puedes decorar con ramas de pino, esferas y otros hermosos elementos.

La clave para conseguir un centro de mesa navideño hermoso y cálido, está en tu creatividad y la intención con la que decoras cada uno de tus espacios, pues la energía se expande y se contagia.

