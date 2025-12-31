5 colores de la suerte que atraerán la fortuna a tu hogar y debes incluirlos en tus espacios según el Feng Shui

Nuestro hogar, que es nuestro templo, vibra de acuerdo con la energía que emanamos; es por eso que resulta vital ver en qué frecuencia queremos vibrar para darle mayor intensidad a nuestros deseos. Afortunadamente, el feng shui es una filosofía que nos puede ayudar a saber de qué forma conectar con esa vibra, incluso con los colores y áreas de nuestro hogar que son puntos clave para activar la buena suerte y la fortuna. Esta práctica también nos ayuda a darle la armonía necesaria a esos espacios para que vibren en abundancia, prosperidad y serenidad en todo el año.

Si tu intención es conectar con la fortuna para que esta llegue a caudales a tu hogar, revisa los colores de la suerte y fortuna, que, según el Feng Shui, activan la energía del hogar.

Verde: crecimiento, renovación y oportunidades

El color verde, de acuerdo con el feng shui, representa el elemento tierra y está relacionado con el crecimiento, la salud y la expansión económica. El verde es el color ideal para manifestar las nuevas oportunidades y favorecer el desarrollo personal, así como el profesional.

La recomendación de los expertos es utilizarlo en salas de estar, estudios o espacios donde se tomen decisiones importantes, siendo algunos objetos representativos de este color por excelencia las plantas naturales para decorar los espacios; también puede utilizarse en cojines, cortinas o detalles decorativos que refuerzan la sensación de vitalidad y equilibrio.

Decoración verde. Pexels

Dorado: abundancia y éxito material

El color dorado es el color por excelencia que asociamos con la riqueza y el éxito. En el feng shui simboliza el lujo consciente, la prosperidad y el reconocimiento.

Se recomienda utilizar el color dorado de manera sutil en nuestros espacios, como en marcos, lámparas, espejos o detalles metálicos, para activar la energía de la abundancia. En cuestión de espacios, puedes apostar por incluirlo en el comedor o en áreas relacionadas con el trabajo y las finanzas.

Decoración dorada. Pexels

Rojo: energía, protección y buena suerte

El color rojo en el Feng Shui es el color más poderoso porque atrae la buena suerte, la vitalidad y la protección. Si quieres activar espacios que necesitan dinamismo o necesitas desbloquear la energía que se encuentra estancada, este color es el ideal.

Aunque es un tono que resulta altamente benéfico, la recomendación es utilizarlo con moderación dentro de nuestros espacios, siendo las entradas, recibidores o en pequeños detalles decorativos los únicos elementos que pueden llevarlo.

Decoración roja Pexels

Azul: calma, estabilidad y claridad financiera

El color azul en el feng shui simboliza al elemento agua y está asociado con la serenidad, la comunicación, la sabiduría, la abundancia y la estabilidad económica. El color azul es perfecto para incluirlo en dormitorios y sanitarios, áreas de trabajo o estudio, y espacios que están destinados a la reflexión, así como a la sanación. Los tonos suaves de azul son los más recomendables porque ayudan a mantener el equilibrio emocional, creando una base energética sólida para que la prosperidad fluya con calma.

Decoración azul Pexels

Morado: transformación y abundancia espiritual

El color morado es, sin duda alguna, el color de transformación, crecimiento interior, sabiduría y abundancia según el feng shui. Funciona muy bien si lo agregamos de forma sutil, sin cargar los espacios, especialmente si el tono elegido es oscuro. De esta forma, hay que evitar agregar morados profundos en dormitorios o rincones de meditación, pero sí incluirlos en objetos como arte, flores o accesorios decorativos, creando una atmósfera sofisticada y armoniosa.

Decoración morada Pexels

Adquirir la filosofía del feng shui, más que una práctica de vida, es un aliado energético en tu hogar que te ayudará en la integración e intención de tus metas, tanto en el cumplimiento de tus planes. Ahora que ya sabes los colores de la suerte que te atraerán fortuna, sé la interior designer de tu propio espacio e inclúyelos en tu hogar.