La historia de las 27 estrellas de perlas y diamantes de la emperatriz Sissi que la convirtieron en un ícono de la moda

Isabel Amália Eugenia, nacida en Múnich el 24 de diciembre de 1837, se convirtió en emperatriz de Austria a los 16 años al casarse con Francisco José I, y fue conocida cariñosamente como “Sissi”, destacó por su belleza, bondad y espíritu independiente, y se mantuvo como una figura real muy querida en la Europa del siglo XIX.

Se dice que Sissi estaba obsesionada con su belleza, cuidaba su figura con esmero, y además se convirtió en un ícono de la moda en su época, famosa por sus hermosos y delicados vestidos, además de excepcionales joyas.

Según la biógrafa Brigitte Hamann, Sissi adoraba su larga melena castaña que le llegaba hasta los pies, convirtiéndose en uno de sus rasgos más icónicos, y que solía adornar con sus hermosas estrellas de perlas y diamantes.

“Elisabeth consideraba su cabello su máxima gloria. No estaba orgullosa de nada más que de la cascada que la envolvía como una capa cuando se aflojaba”.

Estas horquillas, llamadas “estrellas”, en realidad reproducen la edelweiss, la delicada y blanca flor de los Alpes austríacos que inspiró al monarca austriaco.

En 1858, el joyero de la corte Alexander Emanuel Köchert diseñó para la emperatriz Isabel un conjunto de 27 estrellas de diamantes y perlas, con una gran perla central, representando un delicado motivo estelar.

Posteriormente, se encargó un segundo juego de 27 estrellas de diamante, esta vez sin perlas, fabricado por el joyero de la corte Rozet & Fischmeister.

¿Qué fue de las estrellas de Sissi Emperatriz?

Estas estrellas eran versátiles, usadas por Sissi como horquillas, collar, tiara, colgante o broche, y llevadas en eventos importantes; finalmente las regaló a su familia y damas de compañía, y su nieta, la archiduquesa Isabel, heredó el conjunto Rozet & Fischmeister y lo lució en su boda de 1902.

Hoy solo quedan pocas de estas estrellas en Austria. En 1998, Gerald Blanchard, apodado “el ladrón más ingenioso del mundo”, robó una de una exposición en el Palacio de Schönbrunn y la reemplazó por una réplica; la policía canadiense la recuperó en 2007, y tras admitir su crimen y devolver la estrella, cumplió ocho años de prisión, siendo liberado en 2012.

