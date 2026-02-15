Luna de sangre 2026: 5 rituales poderosos para cerrar ciclos y darle la bienvenida a un nuevo amor

La luna de sangre 2026, un fenómeno astronómico en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna dotándola de un tono rojizo profundo, es el momento ideal para realizar rituales que nos ayuden a intencionar lo que tanto deseamos. Y es que este acontecimiento no solo se trata de un espectáculo visual que estará manifestándose el 3 de marzo, y te recomendamos no perderte, sino también un llamado a la introspección donde observemos los aspectos de nuestra vida sentimental que ya no están vibrando con nosotros, que no nos aportan nada y que es momento de modificar.

Si llegaste a un punto en tu vida en el que realmente deseas conectar con la energía del romance, no puedes dejar de poner en práctica estos cinco rituales poderosos para cerrar ciclos que te ayudarán también a darle la bienvenida a un nuevo amor.

Baño de purificación

Antes de realizar cualquier ritual que nos ayude a conectar con un amor nuevo, lo primero que debemos hacer es limpiar nuestra propia energía. Es por esta razón que el primer paso a realizar antes de cualquier otra práctica es un ritual de baño que nos permita conectar con el elemento del agua para lavar y desechar todo lo que ya no vibra con nosotras.

Durante la noche de la luna de sangre, prepara una jarrita con agua tibia, sal de mar y pétalos de rosas rojas. Esta mezcla la vas a verter sobre tu cuerpo desde tus hombros, visualizando cómo tu rastro de energía negativa, memorias de dolor o estancamiento en la zona de las relaciones, se desprenden de tu ser y se van por el drenaje.

Baño de purificación y limpieza. Pexels

Carta de liberación

Muchas veces, las palabras que no nos atrevimos a decir tienen un gran peso sobre nuestra persona; es por ello que este ritual busca escribir de forma detallada a personas o situaciones que nos hayan hecho pasar un mal momento con la intención de soltarlas.

Procura no guardarte absolutamente nada y expresar siempre agradecimiento por las lecciones que aprendiste en estos periodos, pero manteniéndote firme en la decisión de dejar ir el vínculo de una vez por todas. Cuando hayas liberado todo lo que tu corazón albergaba, bajo la luz de la luna vas a encender una vela blanca y que marcó con mucho cuidado el papel. Mientras este arde, repite mentalmente: “Me libero de toda energía que me impedía conectar con el amor”.

Visualiza con una vela

Para invitar a un nuevo amor a nuestra vida, tenemos que ser bastante claras con el universo sobre qué es lo que estamos buscando atraer. Para este ritual vas a necesitar una vela roja, la cual untarás con un poco de miel.

Enciéndela en un espacio tranquilo y observa la llama fijamente por unos segundos para posteriormente cerrar tus ojos y comenzar a visualizar con el mayor detalle que te sea posible cómo te sientes al estar con una persona en una relación sana, respetuosa, así como apasionada. No te centres tanto en la parte física de la persona ideal, sino en la sensación que te gustaría experimentar cuando estés con ella.

Ritual con cuarzo rosa

Los cristales y las piedras pueden ser grandes aliados al momento de buscar intencionar algo, y el cuarzo rosa es la piedra por excelencia enfocada a la energía del amor. Para este ritual deberás estar atenta a la hora en la que la luna alcanzará su punto máximo para colocar el cuarzo cerca de una ventana o donde pueda recibir de forma directa la luz del satélite.

Al día siguiente, este cristal ya contará con la energía que necesitas para realizar un cambio. Así que llévalo como amuleto en tu bolso para atraer personas que resuenen con tu nueva frecuencia.

Ritual cuarzo rosa Pexels

Nudo de seda

Para aquellas personas que sientan que, a pesar de haber terminado de forma física una relación, a nivel energético conservan esa conexión, el nudo de seda será la mejor herramienta para cortar de una vez por todas con esa atadura energética.

Para este ritual tendrás que tomar un hilo o listón de seda color rojo y harás 7 nudos en él. Mientras realizas este proceso, vas a visualizar un recuerdo o lazo que te una al pasado y con unas tijeras irás cortando el listón por cada nudo mientras repites: “Corto este lazo y recupero mi energía”. Al finalizar, puedes deshacerte de los trozos del hilo o listón tirándolos a la basura.

La luna de sangre 2026 no solamente será un evento astronómico que nos permitirá apreciar a nuestro satélite natural teñido de rojo, sino que también será el momento perfecto para ayudarnos a cerrar ciclos y darle la bienvenida a un nuevo amor. Para lograrlo, recuerda poner en práctica estos rituales poderosos.