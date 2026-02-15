Maquillajes sencillos: 5 ideas para lucir impecable y romántica este San Valentín

Llegó San Valentín y con él la excusa perfecta para dedicarnos un tiempo de amor propio frente al espejo y llenarnos de amor a través del idioma del maquillaje.

Sí, en internet diariamente vemos infinidad de propuestas e ideas que creemos erróneamente que requieren de técnicas sumamente elaboradas o productos específicos con los que no contamos para poderlas recrear o acercarnos a lucir como las modelos o influencers.

Sin embargo, la realidad es que cada una de nosotras cuenta con una belleza propia e innata que, lejos de requerir de tantos productos, en realidad necesita de ayudarnos a resaltar las zonas que más nos favorecen en el rostro. Así que si ya estás lista para apostar por un look que te haga deslumbrar este 14 de febrero, revisa estos maquillajes sencillos para lucir impecable y romántica este San Valentín.

Maquillaje con labios rojos

No existe maquillaje más poderoso y femenino que un buen labial rojo. Sí, para muchas personas puede resultar un cliché, pero para otras es un clásico y básico de las cosmetiqueras, especialmente durante la temporada de San Valentín, pues es la fecha en la que se convierte en el elemento protagónico de todo un look.

Apostar por incluirlo en nuestro maquillaje es sencillo, pues solo tendremos que apostar por el tono correcto, agregar un toque de base, una fina línea de delineado y nuestra máscara de pestañas favorita para lucir un rostro radiante en cuestión de minutos.

Maquillaje coreano

Sin lugar a dudas, el k-beauty ha revolucionado el mundo del maquillaje gracias a su apariencia juvenil y radiante que nos hace querer tener una piel de porcelana en nuestro día a día, y este San Valentín se convierte en la propuesta perfecta para apostar por un maquillaje romántico, práctico y sencillo.

Una de las características principales del maquillaje coreano es su paleta de colores, la cual se centra en tonos durazno, rosa y texturas con un poco de glitter, siendo los labios difuminados los protagonistas de todo el look.

Para recrearlo, solo bastará con que tengas a la mano una paleta de sombras en tonos rosas con algunas en acabados satinados, un delineado en color café muy fino, un blush melocotón y estarás lista para enamorar a tu paso.

Maquillaje con glitter

Lo de hoy es apostar por las propuestas diferentes sin tener miedo a que el look parezca demasiado arriesgado, pues no necesitas llenarte la cara de diamantina para apostar por un maquillaje con glitter favorecedor.

Esa propuesta apuesta por integrar pigmentos con microdestellos que ayuden a resaltar nuestra mirada de forma discreta, delicada y muy femenina, aplicando sobre el párpado móvil un toque de brillo justo en el centro. Este maquillaje funciona a la perfección si se combina con un delineado delgado, un toque de rímel y un poco de blush.

Maquillaje monocromático rosa

El rosa es el color del romance por excelencia y apostar por un monocromático con este tono será una de las mejores decisiones que puedas tomar este San Valentín. Aunque puedes recurrir al uso de sombras para darle a tu mirada un acabado más brillante y elaborado, para aquellas que buscan algo rápido y práctico, bastará con recurrir al uso de un rubor en color rosa para darle forma al maquillaje.

Aplica tu rubor como sombra, en las mejillas, en la punta de la nariz y un poco en la barbilla; por supuesto que podrás resaltar este maquillaje con un lip gloss en tono rosado y estarás listo en cuestión de segundos.

Maquillaje natural

Si lo tuyo es apostar por propuestas discretas y que no requieran de muchos pasos o productos, la elección más acertada para llevar este San Valentín será el maquillaje natural. Este estilo no solo está en tendencia, sino que es ideal para aquellas personas que buscan apostar por la estética natural, dejando que la piel y sus acabados sean los protagonistas absolutos.

Para lograrlo, tendrás que preparar tu piel apostando por una técnica de iluminación, pues esta será el centro principal de todo el maquillaje. Una vez logrado el objetivo, aplica un toque de base, un toque de corrector únicamente en las zonas donde lo requieras, tu bálsamo de labios preferido y un toque muy sutil de rímel sobre las pestañas. Y así estarás lista en cuestión de minutos para festejar este 14 de febrero.

Si estabas buscando maquillajes sencillos con los que resaltes tu belleza este Día de los Enamorados, considera estas cinco ideas para lucir impecable y romántica este San Valentín, pues cualquiera de las opciones lucirá impecable en tu rostro.