¿Cómo suavizar las facciones? 5 cortes de pelo que lucen bien con flequillo

Un buen corte de pelo, más allá de ser un complemento de belleza, tiene el poder de ayudarnos a transformar por completo nuestra expresión, logrando que podamos proyectar una apariencia más fresca y joven. Conforme vamos envejeciendo, muchas veces creemos que tratamientos o procesos invasivos son la solución para suavizar nuestras facciones, pero la realidad es que nuestra melena puede convertirse en ese aliado que necesitamos para lograr un efecto rejuvenecedor.

Estos son los cinco cortes de pelo que lucen bien con flequillo y debes conocer para favorecer tu rostro y estar en tendencia.

Corte shag

Si estás buscando un corte que grite modernidad a kilómetros de distancia sin que comprometa tu elegancia, el shag es tu opción. Este corte de pelo se caracteriza por contar con capas texturizadas que aportan mucho movimiento al pelo y que al mismo tiempo ayudan a formar una especie de flequillo con el que podemos enmarcar el rostro para afinar ciertas facciones.

Este corte es muy versátil y, gracias al volumen que genera en la zona superior de la coronilla, es que podemos incluso estilizar áreas como el cuello.

Bob francés

Este corte de pelo suele alcanzar una longitud a la altura de la mandíbula o un poco más arriba de esta, logrando un estilo icónico y sumamente característico de la estética parisina.

Por lo general, este corte suele acompañarse con un flequillo recto; sin embargo, este puede generar apariencia de endurecimiento sobre el rostro. Por esta razón es que la recomendación de los expertos es dejar de lado el estilo denso de antaño y apostar por una agresión más ligera, incluso con puntas degrafiladas, para evitar la apariencia de casco sobre nuestro rostro.

Corte con capas largas

Para todas aquellas mujeres que aman el pelo largo y no se sienten del todo listas para apostar por un corte muy corto, las capas largas son la opción ideal. Este corte no solo le da movimiento y vitalidad al pelo, sino que también es un gran aliado de diferentes tipos de flequillo con los que podemos favorecer y resaltar nuestros rasgos.

El corte de pelo con capas largas es recomendable; llevarlo con un flequillo cortina que ayude a generar un marco sobre todo el óvalo facial y destacar zonas como el cuello y la mandíbula.

Corte Wolf

Este estilo es una mezcla entre el mullet y el shag, y se ha convertido en una de las opciones favoritas de aquellas que buscan algo arriesgado así como atrevido, pero sumamente femenino. Este corte por ley suele ir acompañado de un flequillo tupido y con mucho movimiento que suele conectarse con las capas que conforman la parte superior y el contorno del rostro.

Al ser un estilo que contiene muchísimas capas alrededor de las mejillas y en la altura de los ojos, este corte logra centrar la mirada en estas zonas. El wolf cut también es un gran aliado para aquellas mujeres con pelo fino que buscan agregar volumen y cuerpo a su melena.

Corte mariposa

El volumen de este estilo no solo estará siendo tendencia a lo largo del año, sino que también será una gran herramienta para ayudarnos a rejuvenecer y suavizar nuestras facciones.

Gracias a su estructura, este es uno de los cortes de pelo que mayor movimiento aportan a la melena y también suele acompañarse y verse bien con un flequillo que suele llegar a la altura de los pómulos en los laterales y tener una apariencia degrafilada cerca de la frente.

Deja de buscar alternativas arriesgadas para suavizar tus facciones y apuesta por un corte de pelo con flequillo.