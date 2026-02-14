La polémica razón por la que Charlene de Mónaco gasta tanto en ropa todos los años

Como ya es habitual, Charlene de Mónaco vuelve a encabezar la lista de las royals que más invierten en moda a lo largo del año, un gasto de cifras millonarias que no ha pasado desapercibido y que ha generado polémica entre la población monegasca.

Sin embargo, se dice que su gasto excesivo en moda, no solo tiene que ver con su deseo de estar en tendencia, sino a un deseo más personal que tiene que ver con su sobrenombre de la “princesa triste”.

Los polémicos gastos excesivos de Charlene de Mónaco en moda

Claude Palmero, antiguo gestor de la fortuna de los Grimaldi durante veinte años, ha sacado a la luz los gastos del Principado recogidos en cinco cuadernos personales, según la revista Le Monde.

Por ahora solo se ha publicado el contenido del primero, bajo el título “Mónaco, los cuadernos secretos”, tras su despido y el del abogado del príncipe, acusado después de corrupción y malversación, Palmero decidió revelar esta información sensible que había documentado durante dos décadas de trabajo en palacio.

En estos escritos se revelan los gastos excesivos de la princesa Charlene, y eran tan exorbitantes que el príncipe Alberto tuvo que intervenir y poner un límite, no solo a su esposa, también a sus hermanas.

Alberto estableció en 2023 presupuestos anuales diferenciados: 1,5 millones de euros para Charlene, más de 900.000 para Carolina y unos 800.000 para Estefanía, con la intención de marcar jerarquía dentro de la familia.

¿Por qué Charlene de Mónaco gasta tanto en moda?

Muchos pueden pensar que se trata de frivolidad, sobre todo cuando otras royals como Kate Middleton o la reina Letizia, se consideran de las mejor vestidas rescatando constantemente de su armario, prendas icónicas que hacen tendencia.

Sin embargo, algunas teorías aseguran que la razón de Charlene para gastar en exceso, es mucho más oscura, pues se dice que nunca quiso pertenecer a la realeza y que no está enamorada de su esposo el príncipe Alberto.

De acuerdo con algunas teorías, Charlene firmó un acuerdo prenupcial que establecía que no podía solicitar el divrocio en 5 años, además de darle un heredero al príncipe Alberto, pero cuando pasó el tiempo, la princesa se sintió obligada a permanecer en la corona por sus hijos.

Según diversas versiones, en caso de divorcio la custodia de los príncipes quedaría en manos de Alberto, lo que limitaría el contacto de Charlene con sus hijos. A cambio de mantenerse casada, el príncipe le otorgaría una asignación anual millonaria, destinada, en gran parte, a cubrir sus gastos de imagen y vestuario.

