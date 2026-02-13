La reina Letizia se roba las miradas con el jumpsuit de estilo victoriano que redefine el look working

La reina Letizia y el rey Felipe VI, visitaron la mañana de este viernes 13, la Universidad Autónoma de Madrid, para asistir a la exposición “In Memoriam Tomás y Valiente. 1996-2026, y para precidir el acto homenaje del XXX Aniversario del asesinato de Francisco Tomás y Valiente por la banda terrorista ETA.

Para este compromiso real, Doña Letizia recuperó de su armario una de sus prendas más comentadas, un mono de estilo victoriano que se ha vuelto a robar las miradas por su toque romántico y estilizado que le da elegancia.

La reina Letizia recupera de su armario el mono de estilo victoriano perfecto para la oficina

La reina Letizia reafirma su apoyo a la moda española con un diseño cómodo y elegante de Teresa Helbig, perfecto para la ocasión, un mono bicolor que combinaba negro con blanco en la parte superior, con pantalones tipo culotte de pinzas y pernera ancha que aportaban elegancia y comodidad.

El cuerpo ajustado de manga larga presentaba jaretas y chorreras de aire romántico, acompañado de tres botones pequeños cerca del cuello que le daban un toque clásico sin ser estrictamente victoriano.

La cintura se definía con un cinturón estrecho de piel negra con hebilla plateada, mientras que el conjunto se completaba con botas negras de ante de tacón medio, aportando sobriedad y equilibrio al look, que es perfecto para lucir en la oficina.

La reina Letizia y el rey Felipe VI en la Universidad Autónoma de Madrid

Más allá de convertirse en un acto conmemorativo, esta visita a la Universidad se convirtió en un paseo nostálgico para el rey Felipe VI, pues fue la institución donde estudió derecho hace ya 30 años.

Tras presidir el acto oficial, los reyes de España han visitado la exposición ‘In Memoriam Tomás y Valiente. 1996-2026'. A lo largo de todo el acto, Felipe y Letizia se han mostrado muy participativos, intercambiando las ya habituales miradas y gestos cómplices.

Tras poner fin a esta cita, los reyes regresaban a Zarzuela dando comienzo a un fin de semana de descanso.

