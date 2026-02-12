Suscríbete
Jim Curtis comparte fotos inéditas de Jennifer Aniston para celebrar su cumpleaños 57

Jim Curtis, novio de Jennifer Aniston, sorprende a la actriz con un romántico detalle por su cumpleaños 57 que se está haciendo viral.

Febrero 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Jennifer Aniston habla por primera vez de su novio Jim Curtis

Getty Images

Jim Curtis, novio de Jennifer Aniston, ha enternecido a sus seguidores al sorprender a la actriz con un romántico gesto por su cumpleaños 57, un detalle íntimo y significativo que no tardó en hacerse viral en redes sociales y desatar todo tipo de reacciones entre sus fans.

Después de que Jennifer hiciera oficial su relación en Instagram con una romántica felicitación de cumpleaños, ahora es Jim quien la ha sorprendido al compartir tiernas y románticas fotografías para celebrar un año más de su vida.

Jum Curtis comparte fotos inéditas con Jennifer Aniston por su cumpleaños 57

El especialista en bienestar y autor del libro ‘The Book of Possibility’, ha sorprendido con un par de fotografías nunca antes vistas junto a la actriz de ‘Friend’ que deja al descubierto su impresionante química y complicidad como pareja.

La primera de ellas los muestra riendo juntos en la cubierta de un bravo, y en la segunda, compartiendo un romántico beso, y escribió: “HBD MY”, con un emoji de corazón.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Jennifer Aniston y Jim Curtis?

Durante la promoción de su libro, Jim contó en el programa Today que comenzó a hablar con Jennifer tras descubrir que tenían amigos en común, y comenzaron a salir hace ya casi un año.

Supimos que teníamos amigos en común y empezamos a hablar”, relató Curtis, de 50 años.

Un amigo cercano de Jennifer contó a la revista People que se siente mejor que nunca en una relación: “Jen siempre se ha sentido bien sola y cómoda estando soltera, pero su relación con Jim es distinta. Está muy feliz y tranquila”.

Para quienes la rodean, Curtis se destaca por ser “muy dulce y un gran apoyo; mejora su día a día”.

Otro confidente señaló que la dinámica de la pareja se basa en un “equilibrio” considerado fundamental. “Él es relajado, pero también enfocado y determinado”, detalló la fuente. “Hace todo de manera calmada”.

La misma fuente ha compartido la razón por la que Jennifer cree que finalmente ha encontrado el amor verdadero

Jim le aporta buena energía y eso es algo que Jen adora. Ella puede ser muy estructurada y asumir muchas responsabilidades, y él es estable, con los pies en la tierra. No es una persona estresada y esa armonía le hace bien a ella”.

Su círculo cercano coincide en que esta relación representa un antes y un después en la vida amorosa de la actriz.

No hay dramas, ni juegos emocionales, ni altibajos. En muchos sentidos, es la relación más madura que ha tenido”, evaluó la fuente.

Melisa Velázquez
