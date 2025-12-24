Jennifer Aniston rompe el silencio y revela qué es lo que más le gusta de su novio Jim Curtis

El pasado mes de noviembre, Jennifer Aniston hizo oficial su relación con el hipnoterapeuta, Jim Curtis, causando un gran revuelo entre sus fans, pues la famosa actriz de Hollywood, no había mantenido una relación formal desde el 2018, cuando puso fin a su matrimonio con Justin Theroux.

Aniston ha mantenido los detalles de su nueva relación en privado; sin embargo, en una reciente entrevista, habló de lo orgullosa que está de su novio Curtis, y de la razón por la que está tan enamorada de él.

Jennifer Aniston habla por primera vez de su novio Jim Curtis

Durante una entrevista con la revista Elle, la recordada actriz de ‘Friends’, habló por primera vez de su novio Jim Curtis, a quien describió como una persona extraordinaria, que busca ayudar a las personas a superar traumas, a través de sus terapias.

“El hipnotismo es una de las muchas cosas que hace”, explicó, resaltando que es “muy especial, muy normal y muy amable”, y que su vocación es ayudar a las personas a sanar y superar traumas. Para Aniston, esta faceta de su pareja reviste una “hermosa” dedicación vital, lo cual, según afirmó, ha sido fundamental en el vínculo que han forjado juntos.

De acuerdo con medios internacionales, Jim se ha convertido en un pilar importante en la vida de Jennifer, quien finalmente cree haber encontrado al gran amor de su vida, y está lista para vivirlo y disfrutarlo.

Jennifer Aniston pasa la Navidad y Año Nuevo con Jim Curtis

De acuerdo con el dio Daily Motion, Jennifer está emocionada de pasar sus primeras fiestas navideñas junto a Jim, la actriz disfruta del Día de Acción de Gracias junto a Jim y sus seres queridos en la comida de su casa; sin embargo, para las fiestas de fin de año tiene otros planes.

“Está muy feliz de pasar estas fechas junto a Jim este año, tiene planeado un viaje a la nieve en Navidad y un viaje soleado para Año Nuevo. A Jen le encanta esta época del año, siempre se lo juega todo en Navidad, cada año busca un árbol natural porque no le gustan los artificiales. Le encanta decorar su casa para que se sienta festiva”.

Sin duda alguna, Jennifer pasará una fiestas decembrinas llenas de romanticismo y amor, tras haber pasado una larga temporada en la soltería.

