Uñas aesthetic: 6 diseños de uñas de San Valentín que tienes que llevar este 14 de febrero

San Valentín está aquí y el amor ya se respira en el aire; por esa razón es que todos los días nos ponemos a buscar inspiración para apostar por un manicure único que combine no solo con la temporada, sino también con el atuendo que vayamos a lucir en nuestra salida romántica o en compañía de nuestras amigas.

El mundo de las uñas tiene infinidad de propuestas por ofrecer para apostar por unas uñas creativas, versátiles y que se adapten a cualquier estilo, evento y outfit; sin embargo, habrá algunas tendencias que estarán dominando esta fecha tan especial. Si tú eres de las que aman las uñas aesthetic, no puedes saltarte estos seis diseños de uñas de San Valentín, pues serán tu mejor compañía para este 14 de febrero.

Aura nails con cat eye

Si pensabas que el ojo de gato no se podía llevar en los diseños aura, te equivocabas, pues aquí apostamos por este popular efecto para llevarlo hasta en la sopa. Para lucir un diseño de uñas con acabado aura y cat eye, tendrás que colocar una base nude y sobre esta aplicar la técnica de difuminado en halo para lograr el aura de las uñas. Una vez listo este paso, vas a aplicar solamente en la punta y también con una técnica de degradado el ojo de gato en tonos dorados. Activa con el imán las partículas y llévalas hasta formar una media luna, como si hicieras un francés y ¡listo!

Polka nails

Las uñas con lunares siguen dominando el mundo de las uñas y este San Valentín no es la excepción. Para esta propuesta se combinan con otras técnicas de decoración para lograr un diseño de uñas elegante, romántico y sumamente femenino.

Si lo tuyo son los diseños de uñas neutrales que apuesten por lo discreto, pero que contengan cierto grado de decoración, no dudes en apostar por esta idea.

Uñas francesas con corazones

Una forma muy creativa de apostar por un diseño francés es llevarlo con corazones, sustituyendo el tradicional borde libre blanco. Sin embargo, no con cualquier tipo de corazón, sino con un trazo divertido y creativo. Estas uñas apuestan por crear los trazos altos del corazón en las orillas de la uña para colocar un diminuto corazón en medio de estos.

Uñas de cerezas

Sí, propiamente no son un elemento altamente representativo de San Valentín, pero son unas uñas aesthetic que están en tendencia. Las cerezas sobre base nude se han convertido en la apuesta creativa de muchas mujeres para llevar diseños del Día de los Enamorados, pero con un toque diferente.

Uñas con rosas

Las rosas sí son un elemento muy característico de la temporada y esta vez sirven como protagonistas de esta idea de manicure. Sobre una base nude vas a dibujar pequeñas rosas en diferentes tamaños y colores; puedes hacerlas en forma de frame o colocándolas en una zona específica de cada uña. La intención es que tengan una distribución romántica, como si llevaras pequeños ramos en tus uñas.

Agrega detalles como hojas, pétalos o divisiones con ayuda de efecto cromo dorado.

Uñas con fresas

Los chocolates sí que son un elemento representativo de San Valentín y esta propuesta no solo incluye a este delicioso manjar, sino que lo suma a fresas para crear un diseño poco común pero muy creativo. Así que si eres de las que no buscan apostar por los diseños tradicionales con corazones, esta propuesta puede convertirse en una opción para llevar este 14 de febrero.

Ahora que ya conoces los diseños de uñas de San Valentín que serán tendencia este año, estás lista para lucir unas uñas aesthetic, románticas e impecables este 14 de febrero.