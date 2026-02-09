Kate Middleton: la lección de estilo que la princesa aprendió en su gira por la India en 2016

Kate Middleton nos tiene acostumbradas a verla como un icono de moda y estilo real, pues en cada evento y aparición pública, la princesa de Gales juega de forma estratégica con la moda para convertirlo en un discurso acertado que ya se ha hecho su gran aliado. Sin embargo, hubo un momento en particular, durante una gira por la India en 2016, donde la princesa no logró ejecutar con éxito sus atuendos, generando sorpresa, e incluso la molestia de algunas personas. Afortunadamente, con el paso del tiempo logró enmendar aquel terrible desliz, y hoy recordamos cómo lo hizo con éxito.

Kate Middleton en India en 2016

2016 marcó para la entonces duquesa de Cambridge un año importante, pues, junto al príncipe William, iniciaron una gira de seis días por India donde, además de cumplir con una agenda real, tuvieron oportunidad de convivir con estrellas de Bollywood.

Dentro de su recorrido también se incluyó una visita a la casa de moda de Anita Dongre, y fue aquí donde la duquesa comenzó a ser cuestionada, pues, a pesar de que India tiene una extensa riqueza cultural en materia textil, Kate recurrió una sola ocasión a los diseños de esta diseñadora para darle prioridad a otras marcas británicas.

Kate Middleton durante la gira en India en 2016. Danny Martindale/WireImage

La polémica de Kate Middleton y su elección de atuendos

Por supuesto que esta decisión de looks, entre los que se encontraron firmas como Trempley London, Topshop, diseños de Anna Sui y Jenny Packham, desató la controversia, pues la duquesa habría preferido elegir de entre la vasta variedad de diseñadores indios, marcas británicas cuyos diseños incluían patrones del país. Esto fue considerado como una enorme falta de respeto a la nación, así como a la riqueza en moda que esta tiene por ofrecer al mundo.

Recordemos que la vestimenta no solo es un recurso discursivo que Kate ha adoptado como lenguaje; en el mundo de la realeza y la diplomacia, esta puede llegar a representar una señal de respeto y amistad entre naciones, principalmente cuando se apuesta por ella como medio de comunicación en visitas de Estado.

Kate “enmienda” su error

Tres años después, Kate Middleton y su estilista de aquel momento, Natasha Archer, aprendieron la lección y, para su visita a Pakistán en 2019, supieron llevar el estilismo de la ahora princesa de Gales a algo revolucionario.

Para la ocasión, Natasha visitó una tienda de Onita Prasada, especialista en alta costura asiática, donde ambas eligieron más de 300 prendas para Kate, donde Onita estableció ciertas normas y reglamentos que esta debía seguir para mostrar respeto con sus atuendos, invitándola principalmente a usar una dupata.

Kate Middleton en Pakistán en 2019. Samir Hussein/WireImage

Además de este acierto, Kate apostó en aquella ocasión por lucir varios diseños de diseñadores pakistaníes, entre ellos Maheen Khan, logrando con éxito ejecutar un estilismo respetuoso y sofisticado.

Kate Middleton siempre se ha caracterizado por su gusto exquisito por la moda y su habilidad de transmitir así como comunicar a través de la ropa. Si bien es cierto que durante su gira por India en 2016 la princesa cometió un desliz de estilo, supo cómo corregirlo años después y hoy sigue ostentando el título como una de las figuras reales mejor vestidas.