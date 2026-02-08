El rey Carlos III le habría pedido a Kate Middleton que intervenga para que William y Harry se reconcilien: “quiere ver a Archie y Lilibet”

La familia real británica podría reconciliarse con Meghan Markle y el príncipe Harry antes de lo previsto, se dice que el rey Carlos III desea que alguien sensato medie y ponga fin a las tensiones surgidas desde que los duques de Sussex dejaron sus funciones reales.

Se dice que Carlos III habría pensado precisamente en Kate Middleton para que le ayude a mediar las diferencias entre sus hijos, pues uno de sus más grandes deseos, es poder ver de nuevo a Archie y Lilibet, los hijos de su hijo Harry.

El rey Carlos III quiere que Kate Middleton le ayude a que William y Harry se reconcilien

De acuerdo con fuentes cercanas a la Familia Real, el rey habría manifestado a su entorno más cercano su firme deseo de que la familia se reúna y cierre sus heridas cuanto antes.

Según una fuente citada por RadarOnline, el rey Carlos III le habría pedido a la princesa de Gales que tomara cartas en el asunto aun sabiendo que podría generar tensiones en su matrimonio con el príncipe William, ya que la considera su última esperanza para unir de nuevo a sus hijos.

”Desde la perspectiva de Carlos, esta disputa se ha prolongado hasta un punto absurdo. Se enfrenta a graves problemas de salud mientras lleva el peso de la corona, y las continuas luchas internas le resultan profundamente frustrantes. Siente que, en comparación con todo lo demás, es trivial y agotador; en sus palabras: '¡Todos necesitan madurar!’”, compartió la fuente.

Carlos está firmemente decidido a reencontrarse con sus nietos, Archie y Lilibet, y estaría dispuesto a avanzar en ese objetivo incluso sin el respaldo del príncipe William.

¿Por qué el rey Carlos III confía en Kate Middleton?

Kate habría sido elegida como mediadora por su discreción y temple, con la misión encomendada por el rey Carlos III de propiciar un diálogo que ayude a William y Harry a superar las tensiones, que se agravaron tras la salida de los Sussex y las memorias de Harry.

“Carlos no es ciego a los errores que han cometido Harry y Meghan, y no los excusa, pero ha llegado al punto de creer que aferrarse a la ira es una pérdida del poco tiempo que realmente tenemos. Desde su perspectiva, el perdón importa más ahora”, dijo la fuente.

Por otra parte, Carlos conoce muy bien el fuerte carácter de su hijo William, y está consciente de que sólo Kate sabe cómo hacerlo entrar en razón.

“Está convencido de que cuando William se emociona demasiado, Kate es la única voz que aún se escucha. Conoce bien el temperamento de su hijo y cree que calmar la situación requerirá una paciencia y diplomacia que solo ella puede brindar”.

