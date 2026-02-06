Mette-Marit rompe el silencio sobre su amistad con Jeffrey Epstein: “Lamento la situación en la que he puesto a la familia real”

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega habló y lo hizo con un mensaje directo, tras días de especulación y debate público, la futura reina decidió reconocer y lamentar públicamente su amistad con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por delitos sexuales, cuyo nombre volvió a ocupar titulares tras la publicación de nuevos documentos oficiales en Estados Unidos.

Así respondió Mette-Marit de Noruega

Desde el palacio real, Mette-Marit expresó que “lamentaba profundamente” su relación pasada con Epstein y el impacto que esta ha tenido no solo en su imagen, sino en la de toda la monarquía noruega.

“Es importante para mí pedir disculpas a todos aquellos a quienes he decepcionado”, señaló, reconociendo también la vergüenza que esta situación ha provocado dentro de la familia real.

De manera especial, la princesa mencionó al rey y a la reina, dejando claro que es consciente del daño institucional que el caso ha generado. No fue un mensaje defensivo ni evasivo; fue una admisión pública en un momento de fuerte presión.

Los documentos que reavivaron la polémica

El nombre de Mette-Marit apareció recientemente en nuevos documentos relacionados con Epstein, publicados hace una semana por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estos papeles revelaron una amistad más cercana de lo que se conocía hasta ahora, lo que provocó sorpresa y preocupación en Noruega, un país donde la confianza en la familia real es clave para su legitimidad.

El palacio explicó que Mette-Marit, de 52 años, desea dar más explicaciones y profundizar en lo ocurrido, pero que actualmente no se encuentra en condiciones de hacerlo, al encontrarse en una situación que describieron como “muy exigente”.

El impacto no tardó en reflejarse en la opinión pública, una encuesta reciente reveló que casi la mitad de los noruegos considera que Mette-Marit no debería convertirse en reina, mientras que menos de un tercio mantiene su apoyo.

Más allá de cifras, el caso ha abierto una conversación incómoda pero necesaria sobre responsabilidad, transparencia y los errores del pasado.

