La verdad detrás de la visita del príncipe Andrés al exclusivo townhouse de Jeffrey Epstein en Nueva York

El pasado diciembre de 2010, el ex príncipe Andrés viajó a Estados Unidos para reunirse con Jeffrey Epstein en su exclusivo townhouse ubicado en la ciudad de Nueva York, dos años después de que el empresario admitiera estar involucrado en prostitución de menores.

Durante una entrevista para el medio Newsnight, Andrés había asegurado que el viaje tenía la intención de terminar sus vínculos con el delincuente; sin embargo, los archivos recién liberados, cuentan otra historia más perturbadora.

La verdad detrás de la reunión del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein en Nueva York

De acuerdo con los archivos desclasificados el pasado 30 de enero sobre el caos Epstein, el príncipe Andrés no puso fin a su amistad con Epstein, en su lugar pasaron un fin de semana de “fiesta”, donde se reunieron con famosos del espectáculo, modelos de Victoria’s Secret, entre otros detalles.

Los primeros informes señalen que Andrés acudió a Epstein para saldar una deuda de 126.721 dólares que su exesposa, Sarah Ferguson, mantenía con su asistente personal, un dato que arroja nueva luz sobre los motivos de su encuentro y sobre lo que realmente pudo haberse tratado durante su ya célebre paseo por Central Park.

Asimismo, mensajes difundidos en el marco de los denominados archivos Epstein revelan que se organizó una “cena informal de último momento” en honor a Andrés, a la que habrían asistido figuras como Woody Allen y su esposa, Soon-Yi Previn, así como la periodista Katie Couric.

Durante ese mismo viaje, el hermano del rey Carlos III también habría coincidido con otras personalidades, entre ellas la modelo letona Lana Zakocela, entonces de 21 años; la comediante Chelsea Handler; el presentador Charlie Rose y, presuntamente, el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, George Stephanopoulos.

Epstein buscaba nuevas chicas para la fiesta en honor a Andrés en Nueva York

El 4 de diciembre, un día antes de que Andrés y Epstein fueran fotografiados juntos en Central Park, Epstein envió correos electrónicos solicitando “chicas nuevas”. En uno de ellos, preguntó a una mujer llamada Irina si había “alguien nuevo para esta noche”, a lo que ella respondió que aún no, pero que estaba trabajando en ello.

El intercambio tuvo lugar meses después de que Epstein ofreciera a Andrés una cena en Londres con una mujer rusa de 26 años, también llamada Irina, aunque no está confirmado si se trata de la misma persona.

Epstein y Andrés fueron de compras a Barneys y almorzaron con Faith Kate, fundadora de Next Model Management. Ese mismo día, Epstein envió a un chófer a recoger a la modelo Lana Zakocela al aeropuerto y comentó que se hospedaría una o dos noches.

Además, mensajes entre Epstein y Soon-Yi revelan que solicitó bagels para el desayuno del 5 de diciembre, antes de pasear con Andrés por Central Park. Se cree que Andrés regresó a casa la noche del 6 de diciembre.

